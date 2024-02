Roma si prepara per la Fun Run 2024: tutto quello che c'è da sapere e come iscriversi

La primavera è alle porte e con lei le giornate di sole che invogliano a stare all'aria aperta. E quale modo migliore per inaugurare la bella stagione se non partecipando alla Fun Run 2024?

Domenica 17 marzo la capitale si tingerà di colori con la Fun Run 2024, la stracittadina non competitiva di Run Rome The Marathon 2024 che, giunta alla sua decima edizione, coinvolgerà migliaia di persone in un percorso di 5 km nel cuore di Roma, unendo il piacere dello sport alla gioia di stare insieme.

La Fun Run partirà alle ore 9:00 dai Fori Imperiali, snodandosi poi tra alcuni dei monumenti più iconici della città: un'occasione unica per ammirare le bellezze di Roma da una prospettiva diversa, immersi in un'atmosfera di festa e condivisione.

Un evento per tutti, anche per gli amici a quattro zampe

La Fun Run 2024 è aperta a tutti, dai bambini agli adulti, dai runner più esperti agli amatori che desiderano semplicemente fare una passeggiata in compagnia.





E quest'anno, per la prima volta, potranno partecipare anche i cani con la Stracanina, evento "a sei zampe" abbinato alla Fun Run, che permetterà ai padroni di correre insieme ai loro amici pelosetti lungo lo stesso percorso della stracittadina non competitiva. Un'iniziativa all'insegna dell'inclusione e dell'amore per gli animali.

Solidarietà in movimento

La Fun Run 2024 sarà anche un'occasione per sostenere il volontariato. Grazie al programma Charity program di CSV Lazio ETS, i partecipanti potranno infatti scegliere di devolvere il loro contributo ad una delle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Che tu sia un runner esperto o un semplice appassionato, che tu voglia correre da solo o con i tuoi amici a quattro zampe, la Fun Run è l'evento perfetto per te. Non perdere l'occasione e iscriviti subito alla Fun Run 2024 direttamente dal sito web dell'evento.