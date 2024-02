Corsa: come fare stretching correttamente e ottenere il massimo da questa pratica

Correre è un'attività fisica che fa bene al corpo e alla mente, ma per ottenere il massimo da ogni sessione di allenamento è fondamentale non trascurare lo stretching.



Molti runner sottovalutano l'importanza di questa pratica, relegandola a un fastidioso "optional" da sbrigare in fretta e furia. In realtà, lo stretching rappresenta un tassello fondamentale per prevenire infortuni, migliorare la performance e aumentare il benessere generale.

Perché lo stretching è importante per la corsa?

Previene gli infortuni: Allungando i muscoli prima e dopo la corsa, si aumenta la loro flessibilità e si riduce il rischio di strappi, contratture e altri traumi.

Migliora la performance: Muscoli flessibili e ben irrorati di sangue sono più efficienti e permettono di correre con maggiore fluidità e potenza.

Aumenta il benessere generale: Lo stretching aiuta a ridurre la tensione muscolare e lo stress, favorendo una postura corretta e una sensazione di maggiore benessere.

Quando fare stretching?

Prima della corsa: E' fondamentale eseguire esercizi di stretching dinamico per preparare il corpo allo sforzo e aumentare la temperatura muscolare.

Dopo la corsa: Lo stretching statico aiuta a rilassare i muscoli, favorire il recupero e migliorare la flessibilità.

Esercizi di stretching per la corsa

Prima della corsa:

Rotazioni delle caviglie: 10 rotazioni in senso orario e 10 in senso antiorario per ogni caviglia.

Rotazioni delle ginocchia: 10 rotazioni in senso orario e 10 in senso antiorario per ogni ginocchio.

Affondi frontali e laterali: 10 affondi per ogni gamba.

10 affondi per ogni gamba. Circonduzioni delle braccia: 10 circonduzioni avanti e 10 indietro per ogni braccio.

Dopo la corsa:

Stretching dei quadricipiti: In piedi, porta il piede dietro la schiena e afferra la caviglia con una mano. Tira il piede verso il gluteo, mantenendo la schiena dritta. Ripeti con l'altra gamba.

Stretching dei muscoli posteriori della coscia: Seduto a terra con le gambe distese, porta le mani verso le dita dei piedi. Mantieni la schiena dritta e sentirai lo stiramento lungo la parte posteriore delle cosce.

Stretching dei polpacci: Posizionati in piedi davanti a un muro, appoggia le mani al muro e porta un piede indietro con il tallone a terra. Piega la gamba anteriore e sentirai lo stiramento del polpaccio della gamba posteriore. Ripeti con l'altra gamba.

Stretching dei flessori delle cosce: In ginocchio su una gamba, porta l'altra gamba avanti con il piede a terra. Piega la gamba anteriore e porta il bacino in avanti fino a sentire lo stiramento nella parte anteriore della coscia posteriore. Ripeti con l'altra gamba.

Consigli per fare stretching correttamente:

Esegui gli esercizi con delicatezza, senza forzare eccessivamente.

Respira profondamente durante gli esercizi.

Ascolta il tuo corpo e non superare i tuoi limiti.

Se senti dolore, fermati immediatamente.

Lo stretching è un alleato prezioso per tutti i runner, dai principianti ai più esperti. Dedicare pochi minuti al giorno a questa pratica può fare la differenza: inizia a incorporarla nella tua routine di allenamento e scoprirai i benefici che può apportare alla tua sessione di allenamento.