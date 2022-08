Erosione costiera nel litorale romano: centinaia di milioni di euro spesi per peggiorare la situazione

Se abitate nei pressi del litorale romano e non siete interessati all’erosione costiera è molto probabile che l’erosione costiera si interesserà a voi. Se non lo ha già fatto. Negli ultimi trent’anni sono stati spesi centinaia di milioni di euro per non migliorare la situazione, anzi: la costa romana è in arretramento, i dati sono di facile lettura. E oltre il danno economico, c’è quello ambientale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contenuto è riservato agli abbonati.