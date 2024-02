"Sensuability. Ti ha detto niente la mamma?”. La mostra intorno al binomio sessualità e disabilità

Presso la Casa del Volontariato di Roma (via Galilei 53) è possibile ammirare la mostra di fumetti e illustrazioni promossa dall’associazione NessunoTocchiMario (NTM) “Sensuability. Ti ha detto niente la mamma?”.

L’esposizione, di oltre 150 tavole, di cui 91 provenienti dalla sesta edizione di “Sensuability & Comics” e più di 60 tavole che portano la firma di alcuni tra i più grandi illustratori e fumettisti italiani ha l’obiettivo di scardinare i pregiudizi che ruotano intorno al binomio sessualità e disabilità. La mostra rientra nell’ambito del progetto Sensuability ideato da Armanda Salvucci, presidente di NTM che per l’edizione del 2024 ha scelto come tema il rapporto tra sessualità, disabilità, fiabe e favole, declinato dagli artisti con ironia e leggerezza. Infatti la mostra si propone di contribuire a ridisegnare un nuovo immaginario erotico di corpi non perfetti ma estremamente sensuali e far riflettere sulla grande varietà di fisicità che abitano il mondo.

Gli artisti vincitori dell’edizione 2024 del progetto sono Carla Negrini con “La Principessa e il Ranocchio”, Eleonora Gli artisti Luceri con “RumpelSEXtin”, Edoardo Iodice con “Qamar e Budur” Menzioni speciali a: Alessia Fergola (per l’opera “Audio Off”) e Melita Olmeda (per “Il gatto con lo stivale”).