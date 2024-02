Vincenzo Capuano apre anche a Roma. Ecco dove sarà la nuova pizzeria

Lo ammettiamo, delle nuove aperture di Vincenzo Capuano in giro per l’Italia stiamo un po’ perdendo il conto. Giusto pochi giorni fa abbiamo raccontato dell’inaugurazione del 19esimo locale nel centro di Napoli, e oggi siamo in grado di svelare dove sarà la nuova, ultimissima, sede di Roma. La data è ancora in via di definizione, ma l’indirizzo ve lo diciamo noi.

Il pizzaiolo-influencer Vincenzo Capuano e l’impero di pizzerie

Terza generazione di una famiglia di artigiani della pizza — il padre Luigi gestisce la sua Capuano’s in quattro punti; da Milano a Porto Recanati, passando (già) per la Capitale, in zona Porta di Roma — al suo fianco c’è sempre il nonno Enzo. Tanta tradizione, ma non troppo, perché l’interpretazione per il quale il 35enne è famoso è quella contemporanea, dal cornicione ben più rigonfio e accentuato della “vecchia” ruota di carro. Tra una storia su Instagram, una ricetta con Antonella Clerici ad “É sempre mezzogiorno” e un video su TikTok, il pizzaiolo è forte di un seguito che supera il mezzo milione, più o meno su tutte le piattaforme. Come succede spesso di recente, la reputazione online dà carburante agli affari, e viceversa. Quale che sia l’equazione vincente, sta di fatto che insieme al socio Massimiliano Pennino ora gestisce un gruppo di locali a dir poco folto: siamo a una ventina, concentrati in Campania (Sorrento, Avellino, Nola e Aversa, oltre al Capoluogo), ma anche a Milano e in Germania.

La nuova sede della pizzeria di Vincenzo Capuano a Roma

Al motto di “jamme ja’!’” Capuano non poteva di certo lasciarsi sfuggire la Capitale. Il suo sito ne fa un accenno stringato, sprovvisto però di coordinate. Non sappiamo ancora quando apriranno le porte, però sappiamo dove. Il nuovo locale si trova a un angolo di Piazzale di Porta Pia, ai civici 122 e 123, nel quartiere Nomentano. Uno spazio piuttosto ampio, a due piani, che in passato ha ospitato un ristorante di sushi.

L’ingresso è già foderato con pellicola blu, insieme al ritratto ammiccante di Capuano con le sue famigerate forbici d’oro (così è solito tagliare la pizza, a dispetto dei “puristi”). “Next opening”, ci si legge col solito errore che caratterizza gli “opening soon” italiani. Non resta che attendere, mentre c’è chi sospetta che sia solo la prima di diverse sedi romane…