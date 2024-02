I 5 ristoranti più romantici di Roma secondo Vittorio Sgarbi

Uno potrebbe immaginarlo in tutt'altre faccende affaccendato in questi giorni in cui sta sospeso tra dimissioni, sospensioni, indagini, Antitrust e provenienze tutte da verificare di quadri manieristi. E invece Vittorio Sgarbi, quando gli chiediamo la lista dei suoi ristoranti del cuore (in tutti i sensi), a Roma non fa un plissé, ci pensa un attimo e ci snocciola l'elenco e qualche motivazione per ciascuna delle segnalazioni. Tutte più o meno nel centro storico della città, tutte piuttosto tradizionali e tutte in un certo senso con buone potenzialità romantiche. E allora eccoli, i 5 ristoranti più romantici di Roma secondo il ferrarese romano d'adozione Vittorio Sgarbi.

FORTUNATO AL PANTHEON

"Fortunato al Pantheon mi fa venire in mente tre cose, che in qualche maniera hanno tutte e tre a che fare col romanticismo e, come il romanticismo, iniziano tutte e tre con la erre: ricordi, ritorni e rimpianti".

Via del Pantheon 55, sito

IL VERO ALFREDO

"Questo posto lo suggerisco per le sue tagliatelle, ovviamente, ma anche per i tartufi. E poi perché secondo me qui si respira davvero tradizione. Mi sono anche battuto affinché non venga sfrattato"

Piazza Augusto Imperatore 30, sito

TERRA DI SIENA

"In questa insegna in Piazza Pasquino mangio specialità toscane. Una in particolare? Pici all'aglione naturalmente! È il ristorante che più di ogni altro mi trasmette un senso di protezione. E devo dire anche di poesia, in qualche modo"

Piazza di Pasquino 77, sito

CASA BLEVE

"Se mi chiedete un ristorante autenticamente d'atmosfera, mi viene in mente questo posto vicino al Senato e a Piazza Navona. C'è un senso anche di antichità in questi spazi. E poi devo dire che è il posto che mi fa venire di più in mente alcuni tra i miei affetti".

Via del Teatro Valle 48, sito