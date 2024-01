Con Mollica o Senza apre a Roma. Ecco l'indirizzo in anteprima

Con Mollica o Senza, la panineria di Donato De Caprio sulla quale abbiamo riflettuto più e più volte, apre anche a Roma dopo le aperture di Napoli e di Milano. Quanto può durare l'hype mediatico di un progetto di ristorazione che non ha contenuti gastronomici particolarmente rilevanti e distintivi e che conta dunque esclusivamente su vendite sospinte dalla notorietà e dalla simpatia dei suoi ideatori? Non c'è una risposta. Nell'attesa di saperlo giustamente Donato De Caprio e il suo socio Steven Basalari investono i pingui introiti derivanti dalle file di clienti osannanti che si assiepano fuori i loro due punti vendita e che ordinano dalle piattaforme di delivery.

Dopo il negozio alla Pignasecca a Napoli e quello in Piazza Diaz a Milano non si poteva che fare il tris con un'apertura a Roma. Se le cose continueranno ad andare bene, il modello di business che si delinea è del tutto simile a quello di All'Antico Vinaio che sta volando (si veda la recentissima apertura a Los Angeles) verso un'affermazione globale con tanto di mega investitori e fondi. Questi posti non saranno mai la destinazione di appassionati gastronomi e di fissati delle più ricercate materie prime, ma si tratta pur sempre di testimonianze di abilità imprenditoriale da non trascurare e di aziende italiane che dimostrano di saper crescere e scalare in maniera organizzata: non è banale.

Con Mollica o Senza a Roma: l'indirizzo ufficiale in anteprima

Il nuovo Con Mollica o Senza di Roma sarà in pieno centro, come del resto nelle altre due città: siamo tra Pantheon e Fontana di Trevi dunque nell'area in assoluto più turistica della città. All'interno di uno spazio che presumibilmente era un vecchio bar come ben si desume dalle immagini di anteprima che i due imprenditori hanno diramato sui social. CiboToday è in grado di svelare in anteprima di quale locale si tratta: siamo per la precisione nella centralissima e bellissima Piazza di Pietra, la piazza romana a due passi da Palazzo Chigi e da Montecitorio frequentatissima dai politici, dove affaccia anche la Camera di Commercio di Roma, collocata dietro alle straordinarie colonne del Tempio di Adriano. All'indirizzo Piazza di Pietra 62, per quanto risulta a CiboToday, avrà sede il nuovo Con Mollica o Senza. Si tratta di un locale che fa angolo con Via dei Bergamaschi, in tal modo la paninoteca potrà avere una entrata e un'uscita in modo da gestire al meglio le code e i flussi sebbene la piazza sia decisamente molto delicata e già piena di locali di grande successo come l'Osteria dell'Ingegno, Salotto42, il famoso bar La Caffettiera (anch'esso proveniente da Napoli peraltro). Con Mollica o Senza subentrerà ad un locale che comunque già faceva panini e vendeva salumi e formaggi chiamato Buon Cibo e aperto subito dopo il primo lockdown: molti degli arredi saranno 'riciclati' poiché i due esercizi fanno attività molto simili, da capire se resteranno anche tavoli e sgabelli viste le esigue dimensioni del locale, a differenza di Milano e di Napoli infatti il primo Con Mollica o Senza romano sarà piuttosto piccolo. Non mancheranno comunque quattro postazioni di lavoro per non generare eccessive code (che però sono un po' il sale di questa insegna) e un laboratorio "per la produzione delle nostre creme" spiega Donato nel video social che ha annunciato l'apertura pur senza rivelare l''indirizzo.

Con Mollica o Senza a Roma, gli spazi e gli ambienti Buon Cibo Gourmet a Piazza di Pietra a Roma che sta diventando Con Mollica o Senza Gli esterni di Con Mollica o Senza a Roma, a sinistra si vede Palazzo Chigi Gli spazi di Con Mollica o Senza a Roma Il bancone di Buon Cibo Gourmet che sta diventando Con Mollica o Senza a Roma Il bancone di Con Mollica o Senza a Roma

Con Mollica o Senza a Roma cerca personale

Il video poi saluta i fan di questa paninoteca con un appello. Che è sempre il solito appello che sentiamo fare a tutti i ristoratori da qualche tempo a questa parte: cerchiamo personale! "Abbiamo bisogno di gente a cui va di lavorare" dice Steven Basalari nel video "lo stipendio non sarà un probklema". Ma a quanto pare non è una questione di soldi, quale che sia la paga i giovani lavoratori non sembrano in alcun modo disposti a realizzare panini dietro ad un bancone chiedendo a ripetizione "Con mollica o senza?".