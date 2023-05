Apre Nite Kong a Roma. Di che si tratta? Del nuovo progetto del fondatore del premiatissimo cocktail bar Drink Kong Patrick Pistolesi e dei soci Richard T. Ercolani, Massimo Palmieri, Claudia Gianvenuti e Ilaria Valeri. Proprio accanto a quello che è riconosciuto come il migliore cocktail bar d’Italia (e il sedicesimo al mondo, secondo la classifica The World’s 50 Best Bars), il 5 maggio inaugurerà un night club che è tutto un omaggio alla notte. Tra atmosfere retrò, spiriti da collezione, drink classici e Champagne, ecco in anteprima come sarà dalla viva voce di Patrick Pistolesi.

Nite Kong, un night club contemporaneo

“Nite Kong è il nostro tributo alla dimensione notturna, che è quella dei sogni. A me la notte ha dato tutto, e non potevo fare altrimenti”. Così anticipa a CiboToday Pistolesi, quarantacinquenne mixologist italo-irlandese a capo dal 2018 di Drink Kong. Un bar che ha scalato classifiche internazionali e fatto scuola tanto in fatto di stile di miscelazione che di estetica del locale. Non solo a Roma e non solo in Italia, peraltro. Ai 300 metri quadri della prima insegna tra il Rione Monti e l’Esquilino — un indovinato e imitatissimo mix di neon alla Blade Runner, videogiochi stile arcade e minimalismo giapponese — si aggiungono i 130 del Nite. “Si accederà su prenotazione e ci sarà un’unica sala da 30 posti. Mentre Drink Kong resterà la nostra piazza aperta, sempre divertente e sperimentale, qui immaginiamo un piccolo club per connaisseur, un po’ intimo e segreto”.

L’ispirazione? “I night di Via Veneto degli anni ’70, con la loro energia incredibile. Vibrante, sensuale, possibile solo di notte. Io non li ho vissuti, ma me li immagino proprio così. D’altronde è allora che succedono le cose più belle: si balla, si fa l’amore, si danno i primi baci, nascono i bambini. Hai mai visto nessuno andare a fare la spesa con un vestito lungo di Valentino?”. Oltre al contenuto dei bicchieri, sarà importante anche la musica — altra passione di Pistolesi — con un programma curato da Romina Amidei di DNA concerti e un piccolo palco tutto dedicato. Anche l’arte e il visual avranno un loro bel peso, anche se per saperne di più dovremo aspettare l’apertura. Per ora si può anticipare che – come per Drink Kong – l'immagine e l’identità visiva del progetto saranno firmate dallo Studio LordZ di Alessandro Gianvenuti.

I drink e gli spiriti di Nite Kong a Roma

Chi ci sarà dietro al bancone del Nite? “Ho riportato a Roma Mattia Capezzuoli, un astro nascente della miscelazione”. Nato nella Capitale poco più di trent’anni fa, il giovane bartender è fresco dall’esperienza al Camparino in Galleria, a Milano. “Gli ho chiesto di curare, con la mia supervisione, la carta dei cocktail. Vogliamo essere un bar di alto livello, quindi ci sarà una sezione ‘intoccabile’ dedicata ai grandi classici. Poi una decina di drink-firma, molto eleganti, che cambieranno a buon ritmo. Sarà come tornare un po’ alle origini, mentre da Drink Kong resteremo proiettati in avanti”. Oltre ai miscelati, ci sarà una selezione piuttosto preziosa di spiriti e distillati rari collezionati da Pistolesi in 25 anni di lavoro, oltre agli Champagne Moët&Chandon (di cui i locali di Pistolesi sono ambassador). Alla parte food penserà Francesco Coltella, già chef di Drink Kong, alzando il tiro in termini di raffinatezza dei bocconi, “con selezioni di salumi pregiati e altre chicche gastronomiche”. Tutto pronto quindi per il primo weekend di Nite Kong, venerdì 5 maggio: “Iniziamo puntando sul fine settimana, con apertura dal giovedì alla domenica, dalle 21 alle 2. Accoglieremo chi ama la notte e vuole viverla a modo suo: passare inosservato o giocarsela da protagonista”.