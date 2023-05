Una location segreta, solo alcuni indizi da decifrare e un alone di mistero che circonda l’arrivo a Roma del 1930 Cocktail Bar, il più famoso e premiato speakeasy milanese. Solo per due giorni e in occasione del Roma Bar Show, la fiera sul mondo dei cocktail e degli spirits in generale dal 29 al 30 maggio al Palazzo dei Congressi dell’EUR, che porterà nella capitale i più importanti bartender ed esperti del settore miscelazione. I ragazzi del 1930 sfidano dunque il pubblico a trovare il loro temporary club. Gli indizi sono pochi: il locale si trova vicino al Tevere, l’entrata si affaccia su una piazza e la location è ex auto officina. Vi dice qualcosa? A noi sì! Non resta comunque che mettersi alla ricerca, e una volta decifrato l’enigma per accedere potete presentarvi direttamente lì oppure contattare preventivamente il bar manager sulla sua pagina Instagram.

Il 1930 temporary club a Roma

Il 1930 in trasferta a Roma è volutamente un luogo nascosto proprio per non contraddire lo spirito del bar creato nel 2013 dal gruppo Farmily di Flavio Angiolillo e Marco Russo, gestito da Benjamin Fabio Cavagna. Come lui stesso racconta a CiboToday: “Volevamo essere presenti alla fiera più importante d’Italia alla nostra maniera. In collaborazione con Freni e Frizioni, abbiamo creato questo pop-up segreto: un salottino, una piccola selezione di cocktail del 1930 e qualche snack”. Ovviamente sono le uniche informazioni che Benjamin può condividere. Aggiunge che il temporary club potrà ospitare solo 20 persone e che i cocktail scelti saranno 8, divisi nelle due giornate: “Si potranno bere i grandi classici del 1930 e una selezione di quelli che sono attualmente in carta”. Infatti, chi riuscirà a scoprire l’indirizzo potrà provare i drink della nuova cocktail list ispirata all’Europa, oltre agli evergreen. Si inizia alle 23 e si continua fino alle 3 del mattino.

1930 Cocktail Bar a Milano: lo speakeasy nascosto

Da quattro anni il 1930 è nella classifica dei The World 50 Best Bars Cocktail Bar. Attualmente alla posizione 35, è stato uno dei primi locali in Italia a ispirarsi ai locali nati durante il periodo del proibizionismo a stelle e strisce. Atmosfera retrò, luci soffuse, arredi vintage e un clima molto vicino a quello di un club privato: il 1930 Cocktail Bar è infatti uno speakeasy in piena regola, che vuole ricordare negli ambienti tanto quanto nella miscelazione proposta i cosiddetti roaring twentis. La carta cocktail cambia in continuazione e fa il giro del mondo, offrendo un ottimo assortimento di whisky. L’accesso è riservato solo ai “soci”: per entrare è necessario instaurare un rapporto d’amicizia con i ragazzi di Farmily e solo in quel momento si potrà essere considerati parte della famiglia allargata del 1930.