Giornata Mondiale dell’Udito: MAICO sostiene Udito Italia Onlus

Il 3 Marzo è la Giornata Mondiale dell’Udito e Istituto Acustico MAICO sostiene l’associazione Udito Italia Onlus - Nonno Ascoltami per ricordare a tutti l’importanza di sentire bene.

Da sette anni, infatti, Udito Italia Onlus è il principale portavoce della celebrazione del Word Hearing Day, una grande iniziativa organizzata presso la sede del Ministero della Salute a Roma e da sempre l’Istituto Acustico MAICO si impegna per la sensibilizzazione e la promozione di campagne di prevenzione.

Il tema dell’Hear-a-thon di quest’anno, coerentemente con le esortazioni degli esperti di Ginevra, è “Proteggi il tuo udito, ascolta responsabilmente”. I lavori verranno moderati dalla presidente di Udito Italia Onlus Valentina Faricelli e dal giornalista Luciano Onder e interverrà nel dibattito Mauro Menzietti, amministratore dell’Istituto Acustico MAICO, Presidente dell’ANA, l’Associazione Nazionale degli Audioprotesisti e rappresentante italiano dell’OMS in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra.

Con il Rapporto Mondiale sull’Udito, l’OMS negli ultimi anni ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme sulla diffusione dei disturbi uditivi. Secondo le sue previsioni, entro il 2050, una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell’udito; è dunque necessaria una sinergia tra imprese, associazioni e istituzioni per migliorare la qualità sonora nelle città, nelle case e nei luoghi di lavoro.

In occasione di questo importantissimo evento, rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni, operatori sanitari, aziende del settore, giornalisti e testimonial si confronteranno per due giorni per discutere delle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E' possibile partecipare all’evento scrivendo all’indirizzo info@istitutoacustico.it. Qui li link per collegarsi alla Maratona dell’Udito e seguire l’evento in diretta: https://app.swapcard.com/event/maratona-delludito