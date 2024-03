Visite gratuite per le donne a Roma: l'8 marzo negli ospedali e nelle cliniche

L'8 marzo tornano le iniziative per sensibilizzare le donne a fare prevenzione. In occasione della Giornata internazionale della donna, infatti, diverse strutture sanitarie pubbliche e private della Capitale lanciano delle "giornate rosa" dedicate alla salute femminile.

Di seguito i principali appuntamenti dedicati alle donne a Roma, in occasione della loro festa:

Prevenzione gratuita al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Il Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana, l'8 marzo, dalle 8.30 alle 14, mette a disposizione, su prenotazione, pap-test ed esami ematici tiroidei alle pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e alle pazienti coinvolte nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse da AS Roma anche insieme ad altre strutture sanitarie romane. Saranno presenti, per l'occasione, Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò, giocatrici della Primavera Femminile di AS Roma. In caso di pap-test positivo o valori degli esami ematici tiroidei alterati, il personale medico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico proporrà alle pazienti di effettuare una visita specialistica di controllo gratuita.

"La Giornata internazionale della donna è un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione e promozione della salute femminile. Siamo contenti di poter mettere in campo azioni concrete come gli screening gratuiti di oggi al Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana, pensando anche alle donne che a causa del Covid negli ultimi anni hanno rimandato i controlli periodici” ha detto Carlo Tosti, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

“Questa iniziativa si unisce ad altre promosse dal nostro Policlinico per la donna: Bicinrosa, la tradizionale pedalata nel centro di Roma per la prevenzione del tumore al seno, gli screening previsti per Ottobre Rosa, ambulatori open di senologia e di neoplasie del colon-retto accessibili senza prenotazione e, infine, un corso gratuito per la prevenzione ginecologica”, ha aggiunto Paolo Sormani, AD e Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Le iniziative della Asl Roma 3 per l’8 marzo

L’8 marzo, dalle ore 9 alle 17, si svolgerà presso la Casa della Salute a Ostia (Lungomare Paolo Toscanelli, 230), la terza edizione dell’evento “La cura come Maternage”. Sarà un’intera giornata dedicata a tutte le donne, in particolar modo alla loro salute e al loro benessere. Non sarà necessaria la prenotazione, l’accesso sarà diretto. Sarà possibile effettuare screening della cervice uterina, vaccinazione anti HPV, sottoporsi a consulenze psicologiche e ai test per l’epatite C.

Apertura del "Centro di Senologia" di Villa Margherita

La Clinica Villa Margherita, in viale di Villa Massenzio, presenta il suo "Centro di Senologia", offrendo alle donne la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo con diversi specialisti. "Per Villa Margherita la salute femminile è sempre stata una priorità - ha spiegato la dott.ssa Carla Campanella, medico oncologo, coordinatrice del centro di senologia - per questo, nell’ambito del Progetto Donna, la clinica ha aperto un centro di Senologia con percorsi completi per la prevenzione e la cura delle patologie mammarie, con il coinvolgimento di professionisti e apparecchiature diagnostiche all’avanguardia nel rispetto dei criteri di qualità certificati dagli standard internazionali". L'open day dell'8 marzo permetterà alle donne, dai 18 anni in su, di avere informazioni rilevanti sulla necessità e le modalità di un percorso di prevenzione del tumore della mammella. Il centro offrirà la possibilità di effettuare visite ginecologiche, controlli della fertilità di coppia, verifica dello stato del pavimento pelvico, visite endocrinologiche e consulenze ostetriche per dubbi sull’allattamento.

"Dall’8 marzo in poi - ha spiegato ancora la dottoressa Campanella - il Centro di Senologia di Villa Margherita entrerà in piena attività con l’accesso diretto per visite urgenti, tutte le mattine, dalle 9 alle 13, senza bisogno della prenotazione. In caso di necessità di approfondimenti, le pazienti potranno contare, da subito, su un gruppo di professionisti composto da radiologo, psicologo, chirurgo senologo, oncologo, ed eventuali altri specialisti, che a seconda dei casi proporrà l’iter più adatto per la diagnosi e la cura". Per prenotare una visita e maggiori informazioni sulle prestazioni comprese nell’open day dell’8 marzo, si rimanda al link: https://clinicavillamargherita.it/it/giornorosa/

Servizi gratuiti e prevenzione con MOVI

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, dalle 12 alle 18.30, il MOVI Roma Metropolitana, insieme alle associazioni della rete e del territorio e la farmacia granai di nerva, con il patrocinio del Municipio VIII, inaugurerà una panchina rossa per non dimenticare la violenza sulle donne, che verrà collocata in Largo Piero Bargellini a Roma. L’occasione darà l’avvio ad alcuni servizi gratuiti in favore di donne e mamme svantaggiate: farmaco sospeso, stand della solidarietà (in favore dei bambini nati prematuri), attivazione momenti d’ascolto per la cura della persona e la prevenzione mostra permanente per il mese di marzo di opere contro il femminicidio a cura di Mosaicofficina. Inoltre per tutto il mese di marzo si terrà l’iniziativa Farmaco sospeso presso la Farmacia Granai di Nerva.

Il programma della giornata sarà così scandito: dalle 12 alle 13, inaugurazione panchina rossa e piantumazione albero di mimosa alla presenza delle autorità locali; dalle 13,30 alle 18,30 stand della solidarietà, attivazione momenti di ascolto e prevenzione gratuiti, su appuntamento. Per informazioni è possibile contattare il numero 3386587734.

L'8 marzo di Ars Medica a Roma Nord

La clinica privata Ars Medica di Roma, dal 4 all'8 marzo presenta il progetto "Donna Sicura", un programma di prevenzione studiato ad hoc per tutte le donne. Le paziendi potranno scegliere tra un percorso senologico, ginecologico, endocrinologico, angiologico o dermatologico. E fino al 30 giugno potranno usufruire di uno sconto del 50% per ulteriori accertamenti. Per maggiori informazioni rimandiamo al link: https://www.arsmedicacasadicura.it/prevenzione-donna-roma/