INTERVISTA | Influenza B, la pediatra: "Non sottovalutiamola. Ecco quando portare il bambino in pronto soccorso"

La primavera è alle porte, eppure febbre e raffreddore persistono tra adulti e bambini. Dopo l’influenza del ceppo A che ha colpito in molti nel periodo invernale, a fare capolino è la B. Un’influenza tardiva da non sottovalutare, come ha spiegato a RomaToday Maria Rosa Marchili, responsabile di pediatria di alta complessità assistenziale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Siamo nel bel mezzo del picco ed è bene conoscere e riconoscere questa influenza che, in alcuni casi, se sottovalutata, può avere conseguenze importanti nei bambini, come ha raccontato la dottoressa Marchili.

L’influenza B è il nuovo nemico delle famiglie in questo periodo dell’anno. Di cosa stiamo parlando nello specifico?

Dopo l'influenza A, più precoce, che si è manifestata verso novembre, prima di Natale e nei mesi invernali in generale, è arrivata un’influenza più tardiva e anche meno contagiosa che è proprio la B. Si manifesta ogni anno all’inizio della primavera, tra febbraio e aprile, più o meno, dipende anche dalle annate e colpisce principalmente i bambini.

Quali sono i principali sintomi dell’influenza B? Come possiamo riconoscerla?

Come tutte le influenze, anche la B va ad attaccare l’albero respiratorio. La sintomatologia-tipo è caratterizzata da tosse e starnuti, mal di gola, dolori muscolari – le cosiddette “ossa rotte” - debolezza, rinite e, in alcuni casi, sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito, inappetenza, crampi addominali). I sintomi si risolvono, nella maggior parte dei casi, tra i 5 e i 10 giorni. L’incubazione dura 1-2 giorni.

Come avviene il contagio?

Il primo contagio è per via aerea, attraverso i droplets, le goccioline emesse tramite starnuti e tosse. L’influenza B, però, resiste a lungo anche sulle superfici, dunque se si toccano un fazzoletto, un banco, una penna, un interruttore prima entrati in contatto con un soggetto influenzato è facile contrarre il virus. Diciamo che i casi di contagio più alti si presentano nelle comunità scolastiche (soprattutto scuola materna e primaria), tra familiari e in generale nei posti chiusi e affollati, come i mezzi pubblici ad esempio.

In sostanza cosa cambia rispetto all’influenza A con la quale abbiamo fatto i conti a dicembre-gennaio?

Diciamo che l’influenza B si diffonde meno, interessa solo il 25% della popolazione. Ma non per questo è da sottovalutare, anzi.

Perché? Quali possono essere le conseguenze preoccupanti dell’influenza B?

Sebbene, come anticipato, i sintomi tendano a risolversi nel giro di 5-10 giorni, esistono casi in cui l’influenza B dà delle complicanze, non solo nei soggetti delicati. Complicanze serie sono, ad esempio le polmoniti; in caso di febbre alta nei bambini sotto i 5 anni possono manifestarsi le convulsioni; si può avvertire fatica nel respirare; in queste settimane, abbiamo registrato anche diversi casi di miosite, infiammazione del tessuto muscolare che ha portato al ricovero di vari bambini. Alcuni non riuscivano proprio a camminare dal dolore. Ci sono stati anche casi rari di miocardite.

Chi sono i soggetti più a rischio?

Sicuramente tutti quei bambini che già hanno problemi di salute cronici, penso ad esempio a soggetti cardiopatici, a chi soffre di diabete o di problemi respiratori genetici. Vanno tutelati anche gli adulti oltre i 55 anni, dunque tutti i nonni che si prendono cura dei bambini mentre i genitori sono al lavoro.

Si può prevenire questa influenza?

Sicuramente la prevenzione primaria si fa con il vaccino che riduce il 40% delle probabilità di ammalarsi di influenza. Ci sono categorie che dovrebbero farlo, dai bambini piccoli a coloro che soffrono di patologie croniche quali asma, diabete, problemi del sistema immunitario. Dovrebbero fare il vaccino le donne in gravidanza e gli over 55 appunto.

E se si contrae, come va curata l’influenza B?

Come tutte le influenze non si cura con l’antibiotico; questo può essere utile, al massimo, per curare eventuali complicanze. Di base, l’influenza si cura stando a riposo, al caldo, bevendo molti liquidi per evitare la disidratazione, consumando pasti facilmente digeribili e – solo in caso di febbre alta – assumendo antiepiretici, dunque con il paracetamolo.

Come si alleviano i dolori muscolari che questo tipo di influenza può generare?

Se il bambino accusa dolori muscolari, ma anche senso di ostruzione toracica o mal di gola, si possono prescrivere i “Fans”, ossia i farmaci antinfiammatori, come l’ibuprofene che, oltre ad abbassare la febbre, alleviano la sintomatologia. Non va, invece, somministrato l’acido acetilsalicilico che può provocare la sindomr epatica di Reye.

Ci sono altri farmaci che possono essere tenuti in considerazione?

Esistono farmaci antivirali con principi attivi utili al trattamento dell’influenza che somministriamo anche quando i bambini vengono ricoverati. Sono disponibili in capsule, compresse o per sospensione orale. Per essere efficaci vanno assunti nei primi 2 giorni di sintomi, proseguendo per altri 5.

Quando, dunque, consiglia ai genitori di recarsi in ospedale?

Generalmente la cura a casa è sufficiante e in meno di due settimane i sintomi si risolvono, ma è fondamentale recarsi al pronto soccorso quando la febbre è molto alta e non scende, quando la tosse diventa poco controllata e genera difficoltà respiratoria, quando il bambino non beve e non si alimenta rischiando la disidratazione, quando ci sono malattie preesistenti, quando si teme una bronchite o una polmonite e quando il bambino accusa forti dolori muscolari o ha un respiro particolarmente rumoroso.