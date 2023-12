Nel Lazio gratis il farmaco contro dermatite atopica e alopecia areata

La dermatite atopica e l’alopecia areata sono due patologie della pelle rispettivamente di tipo infiammatorio e autoimmune, che hanno pesanti ricadute sulla qualità della vita di chi ne è affetto: disturbi del sonno, depressione, ansia, difficoltà a socializzare con conseguenze negative anche sulla vita lavorativa.

Associate erroneamente a un disagio prettamente estetico, colpiscono nel Lazio tra il 5-8% della popolazione nel caso della dermatite atopica e lo 0,2% nel caso dell’alopecia areata ovvero circa 117.966 pazienti

Per quanto riguarda la dermatite atopica nell’adulto, si tratta di una patologia di cui soffrono pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni , mentre l’alopecia areata, con perdita a chiazze o totale di capelli, ciglia, sopracciglia, può comparire a qualsiasi età, senza distinzione di genere. Oggi possono essere curate entrambe nelle forme severe con un nuovo principio attivo, Baricitinib, che in Lazio è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale ed è il solo disponibile per l'alopecia areata.

Il farmaco per alopecia e dermatite rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale

Bariticinib è un inibitore orale delle Janus chinasi (JAK), distribuito da Eli Lilly, che è rimborsabile in fascia H per i pazienti candidati a una terapia sistemica affetti da alopecia areata severa e da dermatite atopica severa in associazione a corticosteroide topico.

Il via libera alla rimborsabilità da parte del SSN è arrivato dopo che EMA (European Medicine Agency) ha approvato nel 2020 l’uso di Bariticinib per la dermatite atopica moderata-severa e nel 2022 per l’alopecia areata severa, patologia per la quale è il primo farmaco autorizzato.

Mario Picozza, Presidente ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e FederAsmallergie, ricorda come la dermatite atopica lo accompagni quasi dalla nascita e abbia condizionato con prepotenza i suoi affetti, il suo lavoro, la sua vita. Sottolinea come si tratti di una patologia cronica che spesso toglie il sonno, che compromette la vita intima e sociale, che apre a discriminazioni perché provoca lesioni visibili. Per questo, poter disporre di nuove opzioni terapeutiche è fondamentale perché il paziente possa recuperare quelle dimensioni di vita che la malattia gli ha tolto o fortemente compromesso.

“Le persone con la dermatite atopica - ha puntualizzato la Dott.ssa Marina Talamonti, Unità di Dermatologia della Fondazione Policlinico Tor Vergata - affrontano quotidianamente disturbi legati al prurito, intenso e persistente fino a disturbare il riposo notturno e la concentrazione, che impattano pesantemente sulla loro sulla qualità di vita, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, relazionale e lavorativa4 . Bariticinib - prosegue l'esperta - è un farmaco già largamente utilizzato nel trattamento dell’artrite reumatoide, con un profilo di sicurezza ben caratterizzato, e che ha poche interazioni farmacologiche. Sul piano terapeutico, come dimostrato dagli studi BREEZE AD7 e BREEZE AD35,6,7 , ha il vantaggio di migliorare rapidamente il prurito e gradualmente le lesioni della pelle. La rimborsabilità è un’ottima notizia anche perché sono ancora poche le terapie sistemiche per questa patologia”.

In questo contesto va considerato che secondo le stime ci sono in Regione Lazio 400-500.000 pazienti, di cui il 30% circa con dermatite atopica di grado moderato-grave e di questi solo una bassissima percentuale afferisce ai centri specializzati e viene trattata adeguatamente. Anche l’alopecia areata ha ripercussioni gravi sulla vita delle persone che ne sono affette: infatti, non si tratta solo di una condizione o un “problema” estetico determinato dalla caduta dei capelli ma di una malattia autoimmune che ha un impatto psicologico e sociale grave per i pazienti che troppo spesso subiscono episodi di bullismo e stigma legati alla scarsa conoscenza di questa malattia 8,9,10,11,12 .

Claudia Cassia, Presidente di AIPAF - Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends OdV, ha raccontato che l’associazione è impegnata nel fare informazione corretta e in attività di sensibilizzazione anche a livello istituzionale, affinché all’alopecia areata sia data la giusta dignità e sia riconosciuta dal SSN come malattia cronica, venga inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza, venga garantita una nuova e migliore presa in carico e gestione dei pazienti per tutelarne appieno il diritto alla salute e alla cura.

“L'alopecia areata - ha confermato il Prof. Alfredo Rossi Responsabile Annessi Cutanei Policlinico Umberto I - è una patologia di cui si parla poco, quasi fosse una colpa o qualcosa di contagioso, ma ha gravi ripercussioni sulla stabilità emotiva e sulla qualità di vita di chi ne è affetto. Finalmente adesso è riconosciuta dalla totalità della comunità scientifica come vera patologia autoimmune cronica. La rimborsabilità di Baricitinib rappresenta una pietra miliare perché è il primo farmaco biotecnologico approvato per il trattamento di questa patologia e gli studi BRAVE AA1 e BRAVE AA2 ne hanno dimostrato ampiamente sicurezza ed efficacia". Per quanto riguarda l’esperienza del nostro centro nel Policlinico Umberto I di Roma su circa 100 pazienti, i risultati sono stati incoraggianti ed in linea con quelli ottenuti nelle sperimentazioni, con una rapida ricrescita delle ciglia e sopracciglia seguita da quella dei capelli in circa 3 - 6 mesi, con un graduale miglioramento proseguendo la terapia. Tutto questo ci fa ben sperare in un ampliamento dei criteri di prescrizione del farmaco anche alle estensioni minori della malattia ma che presentano una fase acuta di attività, così da intervenire il più precocemente possibile riducendo l'estensione”.

La disponibilità di questa importante soluzione terapeutica per i pazienti italiani che soffrono di dermatite atopica e alopecia areata rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda a rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti, migliorando la vita delle persone.