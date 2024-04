La "Carovana della prevenzione" a Roma: due appuntamenti con visite gratuite per le donne

La Carovana della prevenzione torna a Roma e le prime due tappe saranno Torre Spaccata e Centocelle. Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno, consulenze dermatologiche e percorsi di prevenzione primaria (consulenze nutrizionali) riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione.

Le visite gratuite a Roma

Gli appuntamenti sono martedì 30 aprile, dalle 9 alle 15, presso la parrocchia Santa Maria Regina Mundi in via Alessandro Barbosi 6, a Torre Spaccata e venerdì 3 maggio negli stessi orari presso la chiesa parrocchiale San Felice da Cantalice in piazza di S. Felice da Cantalice 20 a Centocelle, in occasione della 25° edizione della Race for the Cure. Saranno disponibili quattro unità mobili: due di prevenzione senologica, allestite con due spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno; una di prevenzione secondaria ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test e altri esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili; e una polifunzionale per la prevenzione primaria e secondaria. È possibile prenotare una visita compilando l’apposito form sul sito di Komen.

“'Insieme siamo più forti”, nato dalla collaborazione tra Komen Italia e P&G a sostegno della Carovana della Prevenzione, è un progetto di successo che in questi tre anni è diventato un supporto prezioso per la promozione della tutela della salute femminile - spiega Daniela Terribile, presidente di Komen Italia -. Il progetto è un esempio virtuoso di offerta medico-diagnostica che rinnova l'invito a occuparsi della propria salute anche in assenza di sintomi, per conoscere le migliori strategie di prevenzione. Proprio per questo motivo, le Unità Mobili della Carovana della prevenzione si impegnano ad offrire gratuitamente esami diagnostici dedicati a donne con maggiori difficoltà sociali o economiche, le cui necessità e bisogni richiedono sempre più un’attenzione concreta”. E Riccardo Calvi, direttore comunicazione di P&G Italia, aggiunge: “In soli tre anni, con ‘Insieme siamo più forti’ a sostegno alla Carovana della prevenzione, abbiamo donato oltre 4.500 screening: un risultato straordinario e, soprattutto, concreto, per cui non possiamo che ringraziare di cuore Komen Italia”.