Dimagrire con la dieta chetogenica: le controindicazioni da conoscere

La dieta chetogenica è un regime alimentare molto restrittivo che prevede un consumo molto basso di carboidrati, aumentando di contro le proteine e, soprattutto, i grassi. Nel tempo, la dieta chetogenica ha guadagnato popolarità come un metodo efficace per perdere peso velocemente ma è importante essere consapevoli delle potenziali controindicazioni prima di intraprenderla.

Scopriamo quindi quali sono le cose importanti da sapere sulla dieta chetogenica, in cosa consiste e le controindicazioni.

Cos'è la dieta chetogenica

La dieta chetogenica è un regime alimentare molto restrittivo che prevede un consumo molto basso di carboidrati, aumentando di contro le proteine e, soprattutto, i grassi, inducendo il corpo a entrare in uno stato metabolico chiamato chetosi. In questo stato, il corpo inizia a bruciare i grassi per produrre energia, invece del glucosio derivato dai carboidrati.

In cosa consiste la dieta chetogenica

Per entrare in chetosi, è necessario ridurre drasticamente l'assunzione di carboidrati e aumentare notevolmente quello di proteine e grassi. Questo stravolgimento dei macronutrienti ha un obiettivo ben preciso: spingere il corpo a bruciare i grassi come fonte energetica primaria. Perché questo accade?

In condizioni normali, quando i carboidrati (zuccheri) sono abbondanti, le nostre cellule li sfruttano come combustibile principale per svolgere le loro funzioni. Tuttavia, se riduciamo drasticamente l'assunzione di carboidrati, le cellule si trovano costrette a cercare un'alternativa, iniziando a utilizzare i grassi. Tuttavia, c'è un'eccezione: le cellule nervose, che, a differenza delle altre, non possiedono la capacità di utilizzare i grassi.

Ed è qui che entra in gioco quel processo chiamato chetosi: il fegato comincia a trasformare i grassi in molecole chiamate corpi chetonici, che diventano la nuova fonte energetica delle cellule del corpo, comprese quelle nervose.

In linea di massima, la chetosi si raggiunge dopo un paio di giorni con una quantità giornaliera di carboidrati di circa 20-50 grammi, ma queste quantità possono variare su base individuale.

Gli alimenti vietati nella dieta chetogenica

Nella dieta chetogenica gli alimenti generalmente vietati sono:

alimenti zuccherati, come succhi di frutta, frullati, bibite, dolci, budini, gelati;

prodotti a base di grano, riso, pasta, cereali;

la frutta, salvo piccole porzioni di frutti di bosco, fragole o altri frutti poco zuccherini;

legumi;

verdure amidacee, come patate, carote cotte, barbabietole;

bevande alcoliche (birra, vino, liquori);

salse e condimenti che contengono zucchero, come ketchup, salsa di soia, aceto balsamico.

Le controindicazioni della dieta chetogenica

La dieta chetogenica non è adatta a tutti e andrebbe assolutamente evitata da:

Donne incinte o che allattano

Bambini e adolescenti

Persone con diabete di tipo 1

Persone con patologie come insufficienza renale, cardiaca o epatica

Persone con pancreatite

Persone con disturbi del comportamento alimentare

Persone affette da disfunzioni del metabolismo

Persone che abusano di alcol e altre sostanze

Inoltre, se condotta per periodi di tempo troppo lunghi e senza un rigoroso controllo, la dieta chetogenica può presentare rischi per la salute, tra cui:

provocare una carenza di diverse sostanze, quali micronutrienti (vitamine, minerali) e fibre, contenute negli alimenti ricchi di carboidrati complessi (legumi, frutta, verdura) esclusi dalla dieta;

ridurre i depositi di glucosio (glicogeno) del fegato, utilizzati per mantenere un normale livello di glucosio nel sangue;

causare episodi di chetoacidosi per l’eccessivo accumulo di corpi chetonici nel sangue creando scompensi dannosi per l'organismo.

Infine, è bene considerare che un eccessivo consumo di proteine aumenta il lavoro dei reni deputati alla loro degradazione con formazione di urea.

La dieta chetogenica può quindi essere un modo efficace per dimagrire velocemente, ma è importante essere consapevoli delle potenziali controindicazioni prima di intraprenderla. Se stai considerando di iniziare la dieta chetogenica, è importante parlare con un medico o un dietista per determinare se è la scelta giusta per te. È anche importante seguire attentamente la dieta e monitorare i propri sintomi per evitare qualsiasi potenziale effetto collaterale.