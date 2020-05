Coronavirus, nel Lazio 6914 casi da inizio epidemia: superati i 2000 guariti

Sono 6914, da inizio epidemia, i casi di coronavirus confermati nel Lazio. Di questi 4370 sono gli attuali casi positivi, 534 sono i pazienti deceduti e 2010 le persone guarite.

Numeri che, dopo i dati del 5 maggio, riportano il trend di crescita di nuovi contagiati dal Covid-19 all'1% con Roma città che ieri (qui i dati) ha fatto registrare quasi il doppio di casi rispetto al 4 maggio.



Ci sono anche due buone notizie: la prima è che l'intera regione ha superato quota duemila guariti, la seconda è il valore più basso dell'occupazione delle terapie intensive dal 22 marzo, 91 posti. Nel frattempo proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia

Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi

Asl Roma 4: Non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 13 nuovi casi positivi. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro

Asl Roma 6: 18 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della RSA San Raffaele di Montecompatri e 5 di Villa delle Querce. Deceduto un uomo di 91 anni. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì 11 Maggio operativa RSA pubblica di Albano per 31 posti letto. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 77 anni con patologie pregresse. 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 81 anni con precedenti patologie. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

Coronavirus, il 20% è ricoverato in una struttura sanitaria

Nel Lazio, il 20% dei casi finora confermati, è ricoverato in una struttura sanitaria. I dirlo sono i dati della Regione Lazio che aggiunge: "Il 44% è in isolamento domiciliare e l'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 27%".

L'età media dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 37,4% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, il 9% a Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Viterbo e l'8% a Latina. Il 2,3% proviene da fuori Regione.

Termoscanner ad ingressi degli ospedali

Nel frattempo l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha deciso che ci saranno termoscanner agli ingressi degli ospedali. La Asl Roma 1 nella capitale ha già provveduto ad installare i termoscanner sia presso l'ospedale San Filippo Neri che al Santo Spirito dove ogni giorno viene controllata la temperatura in entrata a tutti i dipendenti. Tale modalità verrà ora estesa a tutti gli ospedali.

Morto don Grzegorz Jaskot: è la prima vittima del cluster dell'Ateneo salesiano

È morto all'ospedale Sant'Andrea don Grzegorz Jaskot. Ne dà notizia l'Università Pontificia Salesiana. Si tratta della prima vittima del focolaio presente nella struttura del quartiere Nuovo Salario, dove sono stati registrati 62 contagi da coronavirus su un totale di 280 ospiti.

