Coronavirus: al via i test sieriologici nel Lazio. Scende la curva dei contagi, trend alla 0,4 per cento

Al via i test seriologici nel Lazio. Comincia oggi, lunedì 11 maggio, la campagna epidemiologica annunciata per il Lazio. Saranno coinvolte 300.000 persone, con i primi risultati attesi intorno al 25 maggio. Inizio dei test che arriva 24 ore dopo che nel territorio regionale si è registrato il minimo di nuovo casi da Coronavirus nel territorio regionale dallo scorso 10 marzo, quando i nuovo positivi al Covid19 furono 19.

Numeri che non devono far comunque abbassare la guardia, sono infatti 4286 i casi positivi Covid19 nella Regione Lazio. Di cui 2937 sono in isolamento domiciliare, 1265 sono sono ricoverati non in terapia intensiva ed 84 sono ricoverati in terapia intensiva. 557 sono i pazienti deceduti e 2322 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7165 casi.

I dati dalle Asl di domenica 10 maggio 2020

Nel dettaglio 11 nuovo contagi arrivano da Roma città, con il maggiore almeno registrato nella Asl Roma 1, con 7 nuovi casi. In provincia, invece, i nuovi contagiati dal Covid-19 sono 17, di questi 11 arrivano dalla Asl Roma 6. Dati positivi confermati anche nelle altre città del Lazio: Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone complessivamente segnano 4 nuovi contagiati.

Maggiore attenzione per gli anziani

“Siamo al giro di boa, ora serve maggiore attenzione agli anziani a cui dedichiamo queste fatiche. Nessuno deve restare indietro. Al primo posto i più fragili e, ribadisco, curare gli anziani è un comandamento- le parole all'Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma - Oggi (ieri ndr) è ricoverata in degenza ordinaria la signora Rosalia centenaria, mamma e nonna che ci chiede di salutare gli amici e parenti”.

