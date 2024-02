Fun Run di Roma: sport per fare del bene e tanta solidarietà

Le associazioni di volontariato svolgono un ruolo fondamentale nella società, intervenendo in settori cruciali come la tutela dell'ambiente, l'assistenza ai più bisognosi, la promozione della cultura e l'educazione dei cittadini.

Sostenere le associazioni di volontariato è un atto di grande responsabilità e civiltà. Significa contribuire a costruire un futuro migliore per tutti, basato sulla solidarietà, l'inclusione e la cura del bene comune.

Correre per fare del bene

La Stracittadina di Roma rappresenta un'occasione imperdibile per fare la differenza. Con la tua partecipazione alla corsa, infatti, non solo potrai vivere un'esperienza emozionante e divertente, ma potrai anche sostenere le attività di una delle tante organizzazioni di volontariato aderenti.



Grazie al Charity Program, promosso da CSV Lazio ETS - Centro di Servizio per il Volontariato, co-organizzatore dell'evento, è possibile iscriversi alla Stracittadina del 17 marzo contribuendo a finanziare i progetti di una delle tante associazioni aderenti.

Farlo è semplicissimo: basta iscriversi alla Fun Run tramite il sito ufficiale e, al momento della registrazione, selezionare l'associazione di volontariato che si desidera sostenere. Con la tua partecipazione, una parte della quota di iscrizione sarà devoluta all'organizzazione scelta.

Un villaggio solidale al Circo Massimo

La Fun Run di Roma si inserisce all'interno del "Good Deeds Day", la Giornata Internazionale delle Buone Azioni, una ricorrenza che celebra il valore del volontariato e della cittadinanza attiva.



Al termine della corsa, il Circo Massimo si trasformerà in un vero e proprio villaggio di solidarietà. Centinaia di volontari delle associazioni coinvolte accoglieranno i partecipanti con laboratori, visite gratuite per la prevenzione sanitaria e animazione per grandi e bambini. Un'occasione unica per conoscere da vicino le diverse realtà del volontariato e l'impatto positivo che hanno sulla nostra comunità.

Il 17 marzo partecipa alla Fun Run e corri per fare del bene: la Stracittadina di Roma non è solo una corsa, ma un'opportunità per unire la passione per lo sport al sostegno di chi ne ha più bisogno, un'onda di solidarietà che attraverserà la città, colorandola di speranza e di gioia.