In Via della Magliana un nuovo showroom con nove marchi auto e una grande officina autorizzata

Un punto di riferimento per tutti gli appassionati d’auto: nel nuovo showroom è possibile trovare una vasta esposizione di veicoli nuovi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep®, Lancia, Peugeot, veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Peugeot e usato garantito Spoticar.

Stellantis &You Roma

Dall'unione di Motor Village e PSA Retail nasce Stellantis &You, Sales and Services: la concessionaria di proprietà Stellantis con 4 sedi a Roma. E non solo vendita, Stellantis &You Roma fornisce anche soluzioni finanziarie per ogni esigenza, noleggio a breve, medio e lungo termine e manutenzione e riparazione post-vendita con ricambi originali e a staff esperto e qualificato.

La rinnovata sede

Stellantis &You Roma è in continua evoluzione, alla ricerca di nuove soluzioni e spazi per andare incontro alle esigenze della sua clientela. Lo storico showroom di via della Magliana 375 è stato trasferito in una nuova e più moderna struttura proprio accanto alla precedente: una sede con oltre 1.500 mq di esposizione interna, nove marchi auto nuove, veicoli commerciali e usato multimarca.

Con una gamma di oltre 40 modelli il team di Stellantis &You Roma è pronto a soddisfare tutte le esigenze di mobilità: dalle citycar, alle berline, fino ad arrivare a SUV e veicoli commerciali allestiti per professionisti, con motorizzazione termica, hybrid o 100% elettrica.

Una nuova officina autorizzata con carrozzeria

Altra grande novità, oltre l’introduzione dei Brand Alfa Romeo, Peugeot e Citroën in aggiunta ai preesistenti, è l’apertura della nuova officina autorizzata con carrozzeria, dove sarà possibile prenotare servizi di manutenzione e riparazione di tutti i veicoli dei marchi Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Peugeot.

Imperdibili promozioni

Inoltre, per inaugurare l’apertura della nuova officina all’avanguardia, Stellantis &You Roma ha riservato ai clienti imperdibili promozioni dedicate con sconti fino al 40% sui ricambi. Alcuni esempi? Sostituzione olio e filtro più 10 controlli da 117 euro, Kit distribuzione da 210 euro, dischi e pastiglie freni a partire da 179 euro.

Informazioni utili

Per maggiori informazioni sui servizi, prenotazione appuntamenti auto nuove, usate e officina potete chiamare il numero 06 80335185, scrivere una mail all’indirizzo stellantisandyouroma@stellantis.com o visitare il sito stellantisandyou.com.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo Stellantis &You Roma, seguite i profili ufficiali Facebook e Instagram.