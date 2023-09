Il 20 settembre è stato inaugurato un nuovo modo di vivere la mobilità

Le stazioni di servizio cambiano volto: non più semplici luoghi dove fare rifornimento di carburante, ma veri e propri punti di riferimento per una mobilità più sostenibile.

Questa è la visione di Enilive, il nuovo brand di Eni Sustainable Mobility, che ha lanciato un progetto di riqualificazione delle sue stazioni, sia in Italia che in Europa, proponendo una vasta gamma di servizi dedicati alla mobilità, all’individuo e all’auto.

Tra i servizi che le Enilive Station vogliono offrire, c'è anche quello gastronomico: grazie alla collaborazione tra l’Accademia Niko Romito ed Enilive, è arrivato a Roma ALT Stazione del Gusto.

Le due realtà, infatti, condividono valori quali la costante innovazione e l’attenzione nei confronti della persona, che vengono perfettamente rappresentati dal progetto.



Il concept di ristorazione popolare, ideato dallo chef stellato nel 2018, segue una filosofia gastronomica unica nel suo genere, proponendo una cucina italiana ‘su strada’, basata su ingredienti semplici e genuini, preparati con tecniche innovative e rigorose, rivolta a tutti.

Una cucina che sa essere tradizionale e originale allo stesso tempo.



In un ambiente accogliente e informale si può gustare l’ampio e variegato menù, che si declina dalla colazione alla cena.

È anche disponibile il servizio di asporto, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti gli automobilisti.



ALT Stazione del Gusto è, quindi, un bar, una rosticceria e una tavola calda con cucina in un’unica soluzione, in grado di offrire una sosta piacevole a chiunque, in qualsiasi momento della giornata.

Il 20 settembre ALT Stazione del Gusto è arrivato anche a Roma

Il primo ristorante ALT Stazione del Gusto, a Roma, è pronto ad accogliere gli automobilisti presso la storica stazione di servizio Eni di viale America all'Eur.

La scelta della location non è casuale: la stazione, risalente agli anni ‘60, riveste un gran valore storico e simbolico.

Il locale consente di gustare un’ampia offerta gastronomica, che prevede insalate, pollo fritto, l’iconico toast, bombe fritte dolci e salate e molto altro; le pietanze possono essere gustate comodamente seduti o, se si preferisce, possono essere portate a casa.



Presso la stazione di Viale America è possibile, inoltre, ricaricare i veicoli elettrici grazie alla presenza di tre colonnine di Plenitude.

La pensilina e gli erogatori di carburante presenti in passato hanno, invece, fatto posto ad una comoda area di sosta.





Dal 20 settembre è aperta l’opportunità di vivere, di persona, una nuova idea di sosta su strada.

Sviluppare un nuovo concetto di mobilità

In linea generale, per Enilive, questo progetto si inserisce in un più ampio percorso di rinnovo e arricchimento dell’offerta di prodotti e servizi erogati che sta interessando le Enilive Station: oltre 5.000 punti vendita Eni presenti in Europa, di cui quasi 4.000 situati in Italia.

Nello specifico, il piano di sviluppo per il progetto ALT Stazione del Gusto ha, come obiettivo, il raggiungimento di 100 aperture in 4 anni, includendo, anche, l'opportunità di franchising.

Il progetto si rivolge, principalmente, ai giovani imprenditori interessati a gestire ristoranti di alta qualità basati sul modello di cucina popolare ‘su strada’.



Il team Enilive si occuperà, in base, anche, alle preferenze dell’affiliato, di individuare e mettere a disposizione una location in posizione strategica, ‘chiavi in mano’.



Il team Accademia Niko Romito, invece, si dedicherà alla trasmissione di tutte le competenze necessarie, secondo un percorso formativo di elevato livello, che toccherà i vari aspetti della ristorazione, fornendo supporto costante ai franchisee.

Un’occasione per prendere parte ad una nuova idea di mobilità.