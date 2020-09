Free Trial: il piano di Urban Sports Club per allenarsi in sicurezza e flessibilità

Lasciata alle spalle un’estate sotto molti aspetti particolare, è tempo di ricominciare e affrontare una rinnovata routine. In uno slalom quotidiano tra lavoro, studio e famiglia, dove far coesistere nuovi ritmi di vita e abitudini, anche il modo di fare sport e tenersi in forma è cambiato e sempre più persone hanno la necessità di un supporto concreto per destreggiarsi tra i molteplici impegni di tutti i giorni, sfruttare al massimo i momenti liberi e tenersi in forma in modo semplice, flessibile e sicuro, senza perdite di tempo.

Urban Sports Club - l’applicazione leader in Europa per l’accesso a più di 8.000 centri fitness – con la sua ampia e variegata offerta di corsi, abbonamenti flessibili che consentono l’accesso a più centri e discipline in città diverse e classi online live, è l’alleato ideale per gestire la propria routine sportiva in modo smart e con la massima libertà.

Inoltre, per rispondere alle nuove esigenze degli appassionati di fitness e dar loro la possibilità di sperimentare nuove attività senza mai annoiarsi, ha recentemente lanciato l’opzione Free Trial*.

Cos'è Free Trial

Già attivo nella città di Roma, il trial consente di usufruire dell’abbonamento formato M, gratuitamente per 14 giorni e allenarsi in palestra, all’aperto ma anche a casa, grazie al programma di classi online live, con accesso a ben 400 strutture sportive romane, fino a un massimo di 4 ingressi totali (il programma è valido sino al 30 settembre).

Grazie a questa formula, Urban Sports Club offre la possibilità di provare tutte le attività e discipline proposte nell’abbonamento M e di tenersi in forma in modo facile e flessibile, spaziando tra yoga, pilates, danza, arti marziali, allenamento funzionale, nuoto, sport di squadra e arrampicata, ma anche sperimentando momenti di vero relax presso i centri benessere partner.

“Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a condurre uno stile di vita più sano e dinamico, in massima libertà e sicurezza”, spiega Filippo Santoro, Managing Director per l’Italia di Urban Sports Club. “Sappiamo quanto possa essere difficile trovare la giusta motivazione per allenarsi o per decidere di provare un nuovo sport – soprattutto per chi è alle prime armi – per questo, grazie anche alle numerose collaborazioni con i nostri partner, siamo in grado di proporre attività sempre nuove e originali, adatte ad ogni esigenza, offrendo la possibilità di scegliere ogni giorno una disciplina differente, attraverso abbonamenti flessibili e l’accesso anche a corsi e lezioni online”.

Ma quali sono gli sport più adatti per gestire la nuova routine e affrontare la ripartenza con la giusta carica ed energia? In base all’obiettivo che si desidera raggiungere sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, Urban Sports Club ha stilato una selezione di attività e discipline che possano stimolare la motivazione ed essere di supporto per ottenere una maggior concentrazione, gestire al meglio le situazioni più complicate e lo stress e raggiungere i propri risultati.

Più concentrati grazie alle arti marziali, allo yoga e agli sport di racchetta

Gli sport che oltre ai muscoli allenano la concentrazione, sono quelli che richiedono una particolare coordinazione dei movimenti nello spazio e nel tempo, che allenano i riflessi, e che insegnano a muoversi seguendo delle tecniche ben precise.

Le abilità acquisite grazie alle arti marziali che aiutano a sviluppare l’autocontrollo e la prontezza di riflessi, per reagire in pochi istanti alla mossa dell’avversario, possono tornare molto utili nella vita di tutti i giorni, per gestire con la massima attenzione e concentrazione il lavoro ma anche per affrontare al meglio le sfide. Anche le discipline come lo yoga, che fanno leva sulla meditazione, sono un ottimo allenamento per il proprio equilibrio e per stimolare l’attenzione, favorendo l’armonia interiore e la tranquillità, soprattutto dopo un’intensa giornata di lavoro. Infine, tutti gli sport di racchetta, dal tennis, al padel allo squash, possono essere di supporto, oltre a stimolare l’affiatamento e la coordinazione – anche con il partner in caso di doppio.

Cardio e sport acquatici sono il vero anti-stress

Tutte le attività outdoor e a contatto con la natura e i suoi elementi, sono un vero toccasana per il buonumore. Una sessione di allenamento all’aria aperta, con percorsi e workout, ma anche le attività aerobiche come la corsa, la bicicletta o la danza – infatti – esercitano l’intero sistema muscolare, stimolano il sistema cardiovascolare, sviluppano la resistenza, ma soprattutto stimolano la produzione di endorfine, essenziali per ricaricare le energie.

Anche gli sport acquatici racchiudono molteplici benefici: grazie alla resistenza e alla forza esercitate dall’acqua, da un lato contribuiscono a tonificare il corpo e snellire anche i punti più critici, dall’altro, grazie al contatto con l’acqua e attraverso l’immersione, riproducono quella condizione primordiale che consente di scaricare lo stress. Nel nuoto, in particolar modo, i suoni ovattati e il susseguirsi ritmico delle bracciate in vasca, aiutano la mente a liberarsi dai pensieri e farsi più leggera.