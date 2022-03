Chi ha finanziato la campagna elettorale di Roberto Gualtieri

Costruttori arcinoti in città, cliniche private, rappresentanti dei commercianti, società pubblicitarie, immobiliari, specializzate in restauri di opere d'arte, un gommista, oltre ovviamente ai fedelissimi compagni di partito e dirigenti pubblici a lui vicini. L'elenco dei finanziatori della campagna elettorale del sindaco Gualtieri è lungo e tra persone fisiche e giuridiche vale circa 600mila euro. È contenuto nel rendiconto elettorale che il primo cittadino per legge è stato chiamato a depositare alla Corte d'Appello e che RomaToday ha potuto visionare. Tutti fondi utilizzati per comparse in tv e radio, spazi sui giornali, sponsorizzazioni dei post sui social network, manifestazioni varie sul territorio.

Tra i bonifici a doppia cifra ci sono i 10mila euro dell'impresa Mezzaroma srl, costruttori attivi nella Capitale dagli anni '90. Saltano all'occhio il maxi versamento da 25mila euro della JMD Colombi gomme, società di pneumatici che ha rifornito anche Atac, e i 45mila di Polimar, leader a Roma nelle pratiche automobilistiche. E ancora notiamo i 10mila euro arrivati dalla Urban Vision, società di restauro di opere d'arte che ha operato in più occasioni su monumenti romani.

Altrettanti li ha versati la società Appalti costruzioni Spa, impresa della famiglia Cerasi. Stessa cifra anche da Massimo Caputi, fondatore e maggiore azionista della Feidos Spa, tra le principali figure della finanza immobiliare italiana. La Fresia Re Spa, società del centro commerciale Gran Roma, inaugurato nel 2019 sulla via Prenestina bis ha versato 8mila euro. Tremila euro la Cam, società che ha realizzato il parcheggio interrato in via Giulia.

Poi abbiamo la galassia delle cliniche private e delle aziende sanitarie cittadine. In tanti nel settore hanno sostenuto il sindaco durante le elezioni. Ventimila euro dalla Healthadvisor srl, 10mila dall'Associazione italiana ospedali privati. Duemila cinquecento dal gruppo villa Maria, altrettanti dall'ospedale San Carlo di Nancy, 5mila dalla villa Tiberia Hospital, 2500 dalla casa di cura Santa Rita da Cascia. Sempre in ambito sanitario 3mila euro li ha stanziati la Federfarma e 1500 l'Ars medica.

Non solo società private. Dirigenti pubblici, avvocati, fedelissimi del sindaco dem hanno messo mano al portafoglio scommettendo sulla sua vittoria. Troviamo l'attuale dg di Ama Angelo Piazza, che ha supportato il sindaco con un generoso contributo di 10mila euro, e l'assessora Monica Lucarelli con 500. Mille euro sono arrivati da Bruno Astorre, segretario regionale del Pd Lazio, mille anche da Amalia Colaceci, presidente di Cotral, 500 euro dall'ex ministra Valeria Fedeli 500 euro, e mille dall'ex ministra Paola De Micheli. Anche David Sassoli, tragicamente scomparso lo scorso gennaio, aveva donato all'amico Gualtieri mille euro.

Sempre restando tra i dirigenti di area dem troviamo 500 euro da Antonio Rosati, nominato ad di Eur Spa quando il sindaco Gualtieri era ministro dell'Economia, poi non confermato. Stesso bonifico per Carlo Cerami, nel cda di Cassa depositi e prestiti sempre quando Gualtieri era ministro. Poi ancora duemila euro da Antonio Mallamo, amministratore di Astral, e tremila da Antonio Ciucci, vicepresidente dell'Ater. Due distinti bonifici da 3mila e da 500 euro da Luigi Pomponio, presidente di LazioCrea.