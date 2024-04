HONDA DAY: sabato 8 Giugno 2024, a Vallelunga

In occasione di Honda Day, tutti potranno sentirsi parte della grande famiglia Honda! Un evento esclusivo, interamente dedicato ad appassionati e possessori di moto della casa dell’Ala, ma non solo, che avranno la possibilità di vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina sull’asfalto e i cordoli di uno dei circuiti più affascinanti d’Italia: l’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”.

Sabato 8 giugno 2024 la pista sarà interamente riservata alle attività dell’Honda Day. I modelli idonei all’ingresso in circuito durante l’evento saranno le CBR, CB, Hornet, VTR e VFR di qualsiasi anno purché in perfetta efficienza meccanica e ciclistica*.

Pagando un contributo di 65 Euro e presentandosi al circuito in sella a uno dei modelli sopra indicati, si potrà accedere in pista con almeno 2 turni assicurati durante tutto l’arco della giornata, con servizio di cronometraggio e noleggio transponder inclusi nella quota e una splendida T-shirt celebrativa che verrà consegnata a tutti i partecipanti all’evento. Nel paddock sarà disponibile anche un race service gomme** per chi vorrà sostituire gli pneumatici direttamente nel paddock.

Per prenotare la partecipazione ai turni in pista dell’Honda Day dell’8 giugno 2024 è sufficiente scaricare il modulo di adesione allegato alla pagina del sito ufficiale Honda raggiungibile a questo link https://www.honda.it/motorcycles/experience-honda/eventi/honda-day.html, compilarlo in ogni parte, firmarlo e seguire le istruzioni per l’inoltro all’organizzatore. I posti sono limitati.

Questa intera giornata dedicata alla Casa dell’Ala e ai suoi clienti si trasformerà anche in una occasione d’incontro tra gli appassionati e il Team LCR Honda MotoGP con la sua fantastica struttura di hospitality ufficiale. Ad arricchire l’esperienza ci sarà l’esclusiva presenza dei piloti della Classe Regina Johann Zarco e Takaaki Nakagami (che faranno anche da apripista) insieme al titolare del team Lucio Cecchinello. Ma le sorprese non finiscono qui: a fine evento è previsto un aperitivo offerto dal Team presso l’hospitality e i festeggiamenti saranno accompagnati dal DJ set dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. Inoltre, sarà presente il Team Improve di Firenze Motor (impegnato nel CIV nelle categorie SSP e SBK) con i piloti Leonardo Carnevali e Luca Vitali e non mancheranno le esibizioni freestyle del Team Riot Riders, in sella a moto Honda. E per tornare a casa con uno splendido ricordo, per tutti gli appassionati sarà possibile farsi fotografare sul set della “Moto in Piega”, per farsi scattare una foto in sella ad una vera Honda del Motomondiale, e stamparla o condividerla con gli amici!

L’Honda Day ospiterà durante il corso della giornata anche una tappa speciale del calendario di demo ride “Honda Live Tour” per provare i modelli di punta della gamma scooter e moto di Honda. Basterà avere con sé il casco, un abbigliamento adeguato e la patente in corso di validità! La registrazione per il test ride avverrà direttamente sul posto. Non solo, abbiamo pensato anche a coloro che vogliono portare la propria passione oltre l’asfalto. Nel paddock sarà presente lo stand della Honda True Adventure Offroad Academy, la scuola di guida ufficiale in fuoristrada, che darà la possibilità di provare le Africa Twin e le Transalp sull'apposito percorso sterrato e sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni su tutte le sue attività: corsi, escursioni e viaggi!

In questa grande festa Honda non potevamo non considerare anche le migliaia di appassionati e possessori di moto d’epoca della Casa dell’Ala Dorata. Pagando un contributo di 20 Euro, tutti coloro che possiedono una moto d’epoca Honda (https://hondaclassic.hondaitalia.com/) potranno partecipare al Raduno Honda Italia Classic ed effettuare un giro turistico guidato su un itinerario fuori dal circuito, più un giro di pista in parata con tutti gli altri appassionati di Honda classiche! La quota d’iscrizione include anche una T-shirt Honda Classic e un aperitivo da prendere in compagnia.

Per prenotare la partecipazione al Raduno Honda Italia Classic del 8 giugno 2024 è sufficiente scaricare il modulo di adesione allegato alla pagina https://www.honda.it/motorcycles/experiencehonda/eventi/honda-day.html, compilarlo in ogni parte, firmarlo dove occorre e seguire le istruzioni per l’inoltro all’organizzatore.

Per tutti i neofiti, giovani e principianti che vogliono provare l’emozione di guidare una moto con le marce, Honda ha previsto un corso pratico di introduzione alla guida in un’area chiusa, dove personale esperto sarà a disposizione per far muovere agli aspiranti motociclisti i primi passi in sella. Le moto 125 cc verranno messe a disposizione da Honda. Honda aspetta tutti gli appassionati all’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi” a Campagnano di Roma in sella alla loro meravigliosa Honda!

A questo link il video del “Honda Day” 2023: https://www.youtube.com/watch?v=hI9yOmPAu08

*Con scarico originale oppure scarico omologato con dB‑killer. Per accedere ai turni di prove in circuito è obbligatorio abbigliamento da pista adeguato che include: tuta in pelle, stivali, guanti in pelle e casco integrale.

** Il servizio sarà offerto da Ideal Gomme Eventi Racing Service Pirelli. Per info: eventi@idealgomme.com