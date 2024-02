Teatro d'Impresa: al via il progetto didattico dedicato a Roma e rivolto ai giovani

Al via nel cuore della città un evento che ha a cuore la promozione dell'innovazione, della formazione di qualità e della crescita artistica. Un progetto ideale per chi desidera avviare il proprio futuro nel mondo dello spettacolo dal vivo grazie ad interessanti corsi di formazione professionale gratuiti, tirocini e tanto altro ancora.

La Città Ideale presenta Teatro d'Impresa

La Città ideale presenta Teatro d'Impresa: un interessante progetto per i giovani che si terrà presso Fortezza Est, in via Francesco Laparelli, 62.

L'obiettivo è il coinvolgimento attivo nella vita della comunità: il Teatro d’Impresa va oltre la formazione tradizionale, offrendo ai partecipanti l'opportunità di essere attivamente coinvolti nella creazione e nell'organizzazione di eventi culturali. La partecipazione progettuale durante i mesi estivi consente di mettere in pratica le competenze acquisite e di contribuire alla crescita culturale del V Municipio.

La Città Ideale è un progetto creativo per la città di Roma sotto la direzione artistica di Fabio Morgan. L'elemento chiave per riconquistare la città è la creatività, che permette la definizione di processi partecipativi, trasformando le aree urbane in spazi condivisi che favoriscono l'incontro tra diverse generazioni. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione col Municipio V di Roma Capitale.

Cos'è il Teatro d’Impresa e perché nasce?

Il Teatro d’Impresa è la risposta tangibile alla missione di innovazione e promozione de La Città Ideale. Rivolto ad un pubblico tra i 17 e i 40 anni, il progetto nasce in risposta alla sfida rappresentata dal 25% di giovani “NEET” in Italia, offrendo un'opportunità di preparazione con competenze tecniche e manageriali attraverso esperienze pratiche.

Ciò che rende il Teatro d’Impresa unico è il tessuto di collaborazioni che lo sottende. Grazie alla vasta rete di partner, consolidata in più di 20 anni, nasce la possibilità di offrire formazione gratuita, un tirocinio diretto volontario e la possibilità d’inserimento in azienda tra le realtà partner del progetto. Dunque non solo formazione, oltre ad essa sarà infatti possibile scendere in campo per mettere in pratica quanto appreso.

Oltre la formazione c'è il campo! Il programma

Per partecipare all'evento occorre iscriversi. Le iscrizioni sono aperte dal 17 febbraio al 20 marzo 2024. Durante questo periodo, gli interessati possono candidarsi per partecipare al programma, manifestando il loro desiderio di esplorare le arti e la formazione.

I corsi di formazione, invece, si terranno dal 23 marzo al 25 maggio. Un periodo dedicato all'apprendimento con corsi, tenuti da docenti qualificati e di rilievo, che spaziano dalle arti performative alla cultura imprenditoriale, passando per un nodo cruciale: la comunicazione. Nel dettaglio:

Progettazione Culturale, Produzione e Organizzazione degli spettacoli;

Comunicazione e Marketing, Social Media e Digital Engagement, Amministrazione e Budgeting, Audience Engagement ed Empowerment, Storytelling Urbano, Produzione Multimediale, Progettazione di un LARP, Trasformazione tecnologica nel mondo dell’IA (OpenAI).

E ancora, imperdibili i workshop dal 23 marzo al 25 maggio. Sessioni pratiche mirate a sviluppare competenze specifiche e a favorire l'interazione tra partecipanti e docenti esperti.

Infine, gli incontri del 28 aprile dalle ore 15.00 alle 19.00. Un pomeriggio di dibattiti, conferenze e scambi culturali che arricchiranno il bagaglio conoscitivo dei partecipanti. La vera e propria esperienza sul campo si terrà da giugno a ottobre, una fase in cui gli apprendisti avranno l'opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato, attraverso la partecipazione ad eventi e progetti sul territorio nazionale.

Come partecipare

Per partecipare basterà prenotarsi tramite il sito de “La Città Ideale” - sezione Teatro d’Impresa o tramite i canali social di Teatro d’Impresa (Facebook, Instagram, Eventbrite). Ogni modulo, corso è indipendente dal precedente o il successivo. Con l’offerta di corsi completa si avrà un quadro più ampio del mondo culturale e la sua trasformazione.

Per le iscrizioni e maggiori informazioni: La Città Ideale - Teatro d'Impresa.

La Città Ideale

Avviata nel 2017 a Roma, La Città Ideale ha implementato oltre settanta iniziative artistiche, principalmente nelle zone periferiche della capitale. Ogni attività del progetto si basa sull'esperienza partecipata, promuovendo un costante dialogo tra i cittadini, gli artisti e i professionisti della cultura.

Un approccio innovativo alla percezione dello spazio urbano che supera la concezione tradizionale di un luogo fisico vissuto in modo passivo. Invece, lo ridefinisce come un ambiente dinamico di interazione per i cittadini, un luogo in cui le potenzialità prendono forma e si trasforma in un laboratorio con la partecipazione attiva di ogni passante.

Non perdere l'opportunità di trasformare la tua passione in una carriera di successo!