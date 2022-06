Dossier Soldi sporchi

Il governo italiano permette il finanziamento del regime eritreo

Il 2% è una tassa annuale sul proprio reddito che ogni eritreo è tenuto a pagare per non perdere alcuni diritti fondamentali, come la possibilità di ereditare un bene. A Roma, come in altre Capitali europee, la riscossione, rigorosamente in valuta straniera, spesso cash, avviene sotto gli occhi delle istituzioni