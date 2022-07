Dossier Prigioni dorate

"Tuo nonno? Gli togliamo il cellulare e decidi tu chi può vederlo". Quando le case di riposo diventano prigioni

Viaggio nelle strutture private che accolgono gli anziani. A Roma sono più di cento, 1.900 euro per una doppia, 2.500 per una singola, i prezzi sono più elevati della media nazionale. E non c'è un registro di quelle attive né un censimento della loro popolazione