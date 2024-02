Dossier Ex

“Nella polizia inefficienza totale. I dirigenti? Quattro burocrati che non sanno fare il loro lavoro” (INTERVISTA)

I consigli al neo comandante De Sclavis, le frecciate a Ugo Angeloni e ai nuovi vertici della municipale. L'ex comandante Antonio Di Maggio ne ha per tutti: “Troppo personale prende la 104 nel weekend per andare in vacanza. Lo Stato intervenga”. L'intervista