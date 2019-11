Grande Raccordo Criminale, maxi operazione antidroga: 51 arresti

Elicotteri in cielo e sirene spiegate a Roma. Dalle prime ore di giovedì 28 novembre 400 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e 1 ai domiciliari).

La batteria dei picchiatori nelle piazze di spaccio

I responsabili, secondo le varie accuse, sarebbero appartenenti ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in grado di rifornire gran parte delle "piazze di spaccio" dei quartieri di Roma, che aveva costituito una "batteria di picchiatori" composta da soggetti appositamente incaricati dell'esecuzione di attività estorsive per il recupero dei crediti maturati, mediante l'impiego della violenza.

Tra gli indagati anche Diabolik

C'è anche il nome di Fabrizio Piscitelli alias 'Diabolik', l'ormai ex 'capitano' degli Irriducibili della Lazio ucciso mercoledì 7 agosto mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti, tra quelli comparsi nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia dell'operazione eseguita oggi.

51 arresti per l'operazione Grande Raccordo Criminale

I dettagli delle indagini dell'operazione denominata Grande Raccordo Criminale, che ha portato all'arresto ben 51 persone, saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11, alla presenza del Procuratore della Repubblica facente funzione, Michele Prestipino Giarritta, e del Comandante Regionale Lazio, Generale D. Michele Carbone.

Raggi: "Le istituzioni sono unite"

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi che, su Twitter, ha così commentato: "Grazie a Gdf e Procura di Roma per maxi operazione, con 51 arresti, contro organizzazione che inondava di droga la nostra città. Le istituzioni sono unite per combattere criminalità e violenza".

"Desidero ringraziare il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, la Procura per la straordinaria, complessa operazione antidroga che ha stroncato un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti nella Capitale, e non solo, e all'estorsione con metodi violenti", scrive invece in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.