Coronavirus, nel Lazio 5975 casi da inizio epidemia: continua la serie di serrati controlli nelle Rsa

Le Rsa nel Lazio e le strutture socio-assistenziali private accreditate continuano a preoccupare la Regione. Se i numeri, a Roma e nel Lazio, fanno sorridere facendo registrare il quarto giorno consecutivo sotto i cento nuovi contagi da coronavirus (qui i numeri del 22 aprile) la case di riposo restano i veri e propri cluster da tenere sotto controllo.

Ad oggi sono 482 le strutture per anziani ispezionate in tutta la Regione. Un dato che ha sottolineato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Durante il consueto summit giornaliero è stato sottolineato come, nella Asl Roma 6, si sia registrato il numero più alto di nuovi casi positivi: 20 in totale nelle ultime 24 ore, e quattro morti, provenienti dalle Rsa San Raffaele di Montecompatri e Rocca di Papa.

5975 casi da inizio epidemia nel Lazio

Sono 4463 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, di questi 2892 sono in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati non in terapia intensiva e 187 sono ricoverati in terapia intensiva. 370 sono i pazienti deceduti e 1142 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5975 casi.

I dati Asl del 22 aprile a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie. 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 101 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i lavori delle Usca-r per i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio di Campagnano, Santa Marinella e Civitavecchia

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Roma 6: 20 nuovi casi positivi. 4 decessi: un uomo di 76 anni al Regina Apostolorum proveniente da RSA San Raffaele di Montecompatri, una donna di 75 anni oncologica, un uomo di 79 anni oncologico e una donna di 87 anni al Regina Apostolorum proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa, tutti con gravi patologie pregresse. 60 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Viterbo: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con patologie pregresse. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio: alle RSA di Acquapendente e di Nepi tutti i tamponi eseguiti sono negativi. All’Ospedale di Tarquinia sospensione attività per sanificazione a causa di 7 casi positivi: si sta procedendo con i tamponi a tutto il personale e ai pazienti

Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio.

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Frosinone: 9 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Durante i controlli è stata individuata una terza casa di riposo abusiva a Fiuggi all’interno di un Hotel. Richiesto al Sindaco di Fiuggi di emettere un’ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti della struttura e assicurare il trasferimento degli ospiti presso strutture idonee. Informata la Questura di Frosinone.

Il commento dell'assessore D'Amato

Questo il commento dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Registriamo un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.381) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.887) più di 8 mila unità".

Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L'età media dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

A Roma numero Whatsapp per vittime violenza

Roma Capitale ha inaugurato il servizio di contatto su Whatsapp dedicato alle donne che stanno subendo o rischiano di subire violenza. Aumentano inoltre i posti di accoglienza per offrire rifugio e protezione in questa fase di emergenza sanitaria. Con il servizio Whatsapp si aggiunge un importante canale per chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza, garantendo maggiore riservatezza alle donne che ne hanno bisogno. I nuovi numeri di cellulare permettono, infatti, di contattare via Whatsapp direttamente tre Centri Antiviolenza di Roma Capitale: Trionfale (331.6493913) e Sisenna (366.9384736), entrambi H24, e Colasanti-Lopez (366.9384721), dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 18.

Articolo aggiornato alle 08.45 del 23 aprile