Il 15 aprile si è aperta una voragine in viale dei Colli Portuensi. Dopo sei mesi di lavoro ACEA comunica che ce ne vorranno altri 6. Intanto la viabilità è in tilt, le attività commerciali sono in perdita di fatturato e gli abitanti esasperati chiedono ad ACEA se ha bisogno del loro aiuto. Secchielli e palette sono già pronti