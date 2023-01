Salve, a Luglio io e mia moglie abbiamo inserito una richiesta di cambio di residenza e ancora non è stata evasa. In seguito a due chiamate allo 060606 e a due PEC di richiesta di informazioni sull'andamanto della pratica ci è stato risposto a Novembre con un laconico "Siamo in ritardo con le lavorazioni delle pratiche". Al giorno d'oggi è una cosa assurda.