LETTORI - Sprechi d'acqua

Buongiorno, per la siccità, il Signor Sindaco Gualtieri: “Al momento non c’è rischio razionamento, ma niente sprechi”. Comprendo che nella nostra ormai leggiadra e irresponsabile società l'Apparire è divenuto l'Essere, ma consentitemi che nell'eventuale razionamento idrico risplendano sempre più le nostre auto. Continuiamo a sprecare migliaia di litri di acqua buonissima, ma voi capite che Il mito è all'apice. Arriveremo a bere di meno, ma... perbacco voglio che la mia auto continui a risplendere, per dirla come il grande Foscolo, sulle sciagure umane. GROTTESCO. Grazie. Pietro Pellillo