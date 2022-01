Malamovida a Testaccio con ennesima notte di risse.

Gallery



Questa mattina verso le ore 04:10 ennesima rissa fuori il dall'unico locale aperto in questo periodo a Via di Monte Testaccio, tra due gruppi di giovani che si sono affrontati con bottiglie di vetro, calci e pugni in seguito a delle molestie ad una ragazza. All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri in molti si erano già dileguati e i pochi rimasti sono stati soccorsi dalle ambulanze accorse sul luogo. Ormai il rione Testaccio, soprattutto la zona intorno al Monte dei Cocci, è diventata terra di nessuno. Spaccio, molestie, risse si verificano quasi ogni notte, nonostante i numerosi esposti fatti dai residenti esasperati dal degrado sociale e dai gravi problemi di ordine pubblico.