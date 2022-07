LETTORI - Quel treno da paura...

QUEL TRENINO PER CASA... Ieri sono stata in piscina al Circolo Aquaniene, appena dietro al quartiere Parioli. Struttura ben tenuta e neppure troppo cara. Ma soprattutto molto bel collegata al centro e alle principali diramazioni viarie. Almeno in teoria. Sì perché qui passano la Fl1 e la Fl3. Ed è per questo che invece di prendere il taxi, per rientrare a casa scelgo il trenino che mi porta direttamente a piazzale Flaminio e da lì a piedi. Queste le intenzioni. Al ricevimento del circolo mi indicano la stazione: "Guardi sta proprio qui davanti". In effetti stava proprio lì davanti. Ma arrivando non l'avevo proprio notata. Nascosta tra le erbacce, era ridotta in condizioni talmente indecorose che pensavo fosse una sorta di discarica abusiva. Questo è l'ingresso della stazione, situata in una zona esclusiva della città. Mi faccio coraggio, oltrepasso i tornelli. Stazione deserta. Non c'è nessuno sulle banchine ma risuona una musica. Qualcuno dev'esserci, mi dico. Mi affaccio in cima alle scale. Vedo due uomini, entrambi accovacciati, uno sui gradini l'altro sul davanzale. Sto per scendere. Ma poi penso: ho il cellulare scarico. Qui non c'è nessuno a parte questi due che solo a guardarli mi facevano terrore. Non si conoscevano, ma -ho pensato tra me e me- se uno mi si avvicina per farmi violenza...l'altro che fa? Mi difende o si unisce al primo?...Se succede qualcosa...chi mi aiuta? ...in un secondo mi sono vista sui giornali, titoli a sette colonne...come quando- ricordo- ci fu la morte tragica di quella donna nel 2007, (la signora Reggiani alla stazione di Tor di Quinto) proprio in un posto tipo questo. No, no...sento una voce dentro di me che dice..."scappa". E so che quando sento questa voce devo scappare. Così è stato. E ora posso scriverlo. Xxxx xxxx xxxxx Domanda: Possibile che si debba aver paura di camminare e usare i mezzi pubblici in pieno giorno nella città Capitale d'Italia? È normale, lecito, tollerabile, accettabile vedere in queste condizioni una stazione pagata con i nostri soldi? Perché nessuno fa niente? Ps: sto girando questa foto e questo scritto a tutti i giornali e TV. Vediamo se qualcuno se ne occuperà. Me lo auguro.