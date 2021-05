LETTORI - Mancanza di segnaletica e strisce pedonali

Gallery



Sono a segnalare un disservizio che mette in pericolo molti pedoni/studenti ogni giorno. Sulla Prenestina antica (altezza Via di Acquatraversa - Gallicano nel Lazio) scendono i passeggeri del co.tral alle fermate come nelle foto qui allegate e attraversano la strada cercando di non farsi uccidere dalle auto e mezzi che passano ad alta velocità. La segnaletica stradale è inesistente, le strisce pedonali anche. E' estremamente pericoloso!!!!!! Grazie!