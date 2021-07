Honda Civic Type R, alla Camilluccia la serata evento per la Limited Edition più "estrema"

La divisione italiana della casa di Tokyo ha voluto svelare la versione più aggressiva del modello, prodotta in soli 100 esemplari in tutta Europa: un'occasione per celebrare la ripartenza e la visione futura

Una festa per celebrare la ripartenza con lo sguardo puntato verso il futuro, protagonista una Limited Edition della Civic Type R, versione più “aggressiva” della Civic. L’ha organizzata Honda nell'esclusiva location di Profumo Spazio Sensoriale, in zona Camilluccia, nell’anno in cui ha avviato un percorso di rinnovamento basato sull’elettrificazione - in particolare sull’ibrido - e il rinnovamento.

L’undicesima generazione della Civic arriverà infatti Europa esclusivamente con motorizzazioni ibride, e la Type R dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno prossimo. Honda ha voluto intanto regalare un’anteprima, svelando la Limited Edition prodotta in soli 100 esemplari in tutta Europa.

Definita “la versione più estrema mai realizzata”, si è alleggerita di 47 kg, abbassata e allargata per diventare ancora più veloce, spinta da un motore 4 cilindri VTEC Turbo da 320 CV e 400 Nm. Cambio rigorosamente manuale e trazione anteriore completano il quadro per un’auto che sfiora i 230 km all’ora.

“Dopo un anno molto difficile, questa è un’occasione per celebrare la sportività della gamma Honda e per ribadire con forza l’impegno verso il percorso di elettrificazione della gamma già iniziato - ha confermato Vincenzo Picardi, direttore della comunicazione Honda - che ha portato la casa a introdurre nuovi modelli elettrificati come le citycar Jazz e Honda E affiancate al nuovo CR-V, il suv full hybrid della gamma”

“Questo percorso proseguirà nei prossimi mesi - conferma ancora Picardi - e culminerà a fine anno con l’arrivo Hrv crossover full hybrid”.