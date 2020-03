Ristoranti, cambia tutto: si chiude e si incrementa il delivery

Cambia tutto. La distanza di un metro e l'igienizzazione degli ambienti non basta più. Nel giro di poche ore tutti i ristoranti e i bar d'Italia hanno ricevuto nuove importanti indicazioni: a partire da oggi - 10 marzo - dovranno chiudere alle 18.

Un disagio che colpisce soprattutto coloro che lavoravano principalmente (o unicamente) dall'ora dell'aperitivo in poi, ma una decisione inevitabile, visto il nuovo decreto "Io resto a casa" emanato dal presidente del Consiglio Conte nella sera del 9 marzo.

Le nuove disposizioni governative, però, portano in molti ad abbassare la saracinesca e ad andare in ferie forzate per un periodo che i ristoratori sperano essere il più breve possibile.

"Cari amici - scrive il ristorante Qvinto - in questo momento difficile il nostro buonsenso e il rispetto che proviamo per voi e per i nostri dipendenti, ci impone di prenderci una piccola pausa. Da oggi e fino al 17 marzo il ristorante resterà chiuso".

E' solo uno dei tanti commenti che in queste ore si leggono sulle pagine social di ristoranti e bar, dal centro alla periferia.

A chiudere anche Seu Pizza Illuminati, che in un primo momento aveva pensato di attivare il servizio take away ma che, a seguito dell'emissione del nuovo decreto - ha scelto di chiudere. Stessa sorte per la Pizza di Pier Daniele Seu al Mercato Centrale.

"Il Marchese si prende un periodo di pausa - si legge ancora sui social di un altro noto ristorante del centro storico - lo fa nel rispetto di tutti voi. Il buonsenso stavolta deve superare anche i decreti che si stanno susseguendo. E purtroppo anche la nostra e la vostra voglia di normalità".

"Oggi è il giorno più brutto della mia vita - dice ancora Marco Pucciotti, imprenditore romano con tanti locali a Roma, tra cui Eufrosino e A Rota Pizzeria appena aperti - mi costringono a chiudere tutte le mie dieci aziende italiane per un mese, con tutto quello che ne consegue. [...] Ai miei dipendenti, ai miei soci va il mio pensiero".

Hanno chiuso anche Barbieri, Archivolto, Dao, Roots, Alfredo alla scrofa, Sushisen, Mavi, Amelia Bistrot, Trattoria Pennestri, Jackie O’, Sogno Autarchico, Bencò e sono soltanto alcune delle numerose realtà costrette a prendere questa triste decisione, perché non sembra esistere alternativa. Regna la confusione e la paura nel mondo della ristorazione romana e italiana, appesa ad un filo come tante altre attività commerciali del momento.

Coronavirus, i ristoranti attivano e intensificano il delivery

C'è anche chi cerca di evitare in tutti i modi la crisi, intensificando - in questo tempo di emergenza - il servizio delivery. E' il caso, ad esempio di Tuk Tuk Ride, Brado, Elettroforno, Mama Poke, The Gipsy Bar che continuano a prendere ordinazioni per consegna a domicilio.