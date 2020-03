Coronavirus, a Roma primo giorno con il decreto #restoacasa. La situazione dei contagi

Strade semideserte, traffico inesistente, mezzi pubblici vuoti. La Capitale, come il resto del Paese, si è svegliata in Zona Rossa, con l'entrata in vigore come annunciato dal Premier Giuseppe Conte del Decreto #restoacasa. "Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, è il momento della responsabilità e voi tutti cittadini con me avete la stessa responsabilità. La decisione giusta oggi è di restare a casa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere responsabili", il messaggio del Premier.

Roma Zona Rossa per il Coronavirus

Una misura estrema, quella adottata dal Governo, al fine di constrastare il contagio da Covid19 e fermare i numeri in esponenziale aumento. Alla serata del 9 marzo erano infatti 97 i casi di Coronavirus positivi accertati nel territorio regionale. Numeri in progressivo aumento con il passare delle ore a cui bisogna sommare anche quasi 3mila persone (2976) in sorveglianza speciale, di cui 2105 a Roma e la sua provincia.

Una situazione nuova non solo per i romani, ma per tutti gli italiani. In preda all'ansia, all'annuncio del Premier sull'adozione delle nuove misure adottatte con il Decreto, migliaia di cittadini hanno infatti preso d'assalto le catene di supermercati aperte anche nelle ore notturne, con le foto delle persone in fila divenute virali ed oggetto di discussione sui social media.

Scuole chiuse fino al 3 aprile

Un decreto nel quale è stata ufficializzata la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. E i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Sui bus barriere anticontagio

Per far fronte alla diffusione del Covid19, misure sono state adottate sui tutti i posti di lavoro che prevedono contatti con il pubblico. Fra questi i trasporti pubblici, dopo la disposizione di entrata sui mezzi solamente dalla porta posteriore, sugli autobus sono comparese catene in plastica con attaccato un divieto di accesso. Una misura necessaria a far rispettare le misure di precauzione già attuate nei giorni scorsi.

Positivi al Coronavirus all'Umberto I

Coronavirus che non ha lasciato indenni gli operatori sanitari impegnati in questi giorni di emergenza. Come nel caso del Policlinico Umberto I dove sono state attivate tutte le procedure ed identificati i contatti delle sette persone (4 medici e 3 specializzandi) che si trovano "in isolamento domiciliare" in quanto positivi al COVID-19. Tutti in "buone condizioni" come informano dalla Regione Lazio.

I dati delle Asl di Roma e provincia sul Coronavirus

A rendere bene il quadro della situazione i numeri diffusi dalle Asl territoriali e regionali sui casi di "sorveglianza speciale"', 2.105 alla data del 9 marzo solo a Roma e provincia.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 (ovvero la ex Asl Roma A ed E che comprende i municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) ci sono 200 persone in sorveglianza domiciliare. 20 posti di terapia intensiva al San Filippo Neri e 10 al Santo Spirito.

Nella Asl Roma 2 (ex Asl Roma B e C municipi IV, V, VI, VII, VII, IX): 516 persone in sorveglianza domiciliare. 20 persone positive al covid19. Si lavora per aumentare i posti di terapia intensiva: Ospedale Pertini più 2 e San Eugenio pù 11.

Nella Asl Roma 3 (ex Roma D e municipi X, XI, XII e Fiumicino): 400 persone in sorveglianza domiciliare. 1 caso positivo al covid19 in sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 4 (che comprende i territori di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli): 161 persone in sorveglianza domiciliare. Caso positivo al covid19 in sorveglianza domiciliare. Link nord Italia. Positiva al covid19 una coppia Ospedale di Civitavecchia posta in isolamento.

Nella Asl Roma 5 (ovvero i Comuni della provincia nord est come Guidonia, Tivoli e Fonte Nuova) 247 persone in sorveglianza domiciliare. 9 casi positivi al covid19. Si stanno formando 48 infermieri per sorveglianza domiciliare.

Infine nella Asl Roma 6 (area dei Castelli Romani), come informa sempre Salute Lazio: 581 persone in sorveglianza domiciliare. 21 casi positivi al covid19. Ricostruito link epidemiologico. 15 persone hanno concluso il periodo di sorveglianza domiciliare. 3 posti liberi in terapia intensiva.