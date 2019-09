Guida Pizzerie d'Italia 2020: il Gambero Rosso premia 13 pizzerie romane (e un pizzaiolo emergente)

Grandi conferme, nuove rivelazioni dell'arte bianca ma, soprattutto, bellissime soddisfazioni per Roma. Se già durante l'ultima edizione di 50 Top Pizza, la Capitale aveva mostrato gli artigli tra i migliori pizzaioli d'Italia, con riconoscimenti più che soddisfacenti, la Guida del Gambero Rosso "Migliori Pizzerie d'Italia 2020" non ha fatto altro che confermare il trend positivo della Capitale.

Guida Pizzerie d'Italia 2020

La guida pizzerie d'Italia 2020 è stata presentata al Circolo Canottieri di Napoli. Ben 710 indirizzi segnalati su tutto lo Stivale, da Nord a Sud, 100 in più rispetto alla scorsa edizione - come il Gambero Rosso sottolinea - per raccontare la pizza in tutte le sue sfaccettature, per porre l'attenzione sull'innovazione ma, ancor prima su tradizione, qualità, materie prime.

Il Lazio si è posizionato sul podio, come terza regione tra le più premiate - dopo Campania (con 19 pizzerie riconosciute) e Toscana (con 16) - con ben 13 pizzerie premiate nella Guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, nelle varie categorie. Nomi che ormai sono una certezza nella Capitale per chi cerca una "signora pizza", più un pizzaiolo emergente, una bella rivelazione in questo autunno 2019.

Ma andiamo ai nomi romani (e del Lazio) che hanno brillato in questa edizione 2020 della guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso. Sono stati premiati nella categoria "Tre spicchi - migliore pizza all'italiana": Seu Pizza Illuminati, La Gatta Mangiona, Proloco DOL, Proloco Pinciano, Tonda, Sforno e Sbanco. Nella categoria "Tre Spicchi - Pizza a degustazione" spicca L'Osteria di Birra del Borgo e In Fucina. In quella "Tre Rotelle - pizza a taglio", Pizzarium, Panificio Bonci e Pizzeria Sancho (Fiumicino).

Il premio Pizzaiolo emergente - Pizza a taglio va a Francesco Arnesano – Lievito, Pizza, Pane.

Di seguito l'elenco completo delle migliori pizzerie italiane secondo il Gambero Rosso (evidenziate le romane):

Tre Spicchi – Pizza napoletana

96

Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

95

La Filiale a L’ Albereta – Erbusco (BS)

94

La Notizia – Napoli

93

50 Kalò – Napoli

La Notizia – Napoli

Salvo – Napoli

92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (LU)

Le Follie di Romualdo – Firenze

I Masanielli – Caserta

Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (NA)

Sorbillo – Napoli

91

Al Fresco – Firenze

Enosteria Lipen – Triuggio (MB)

Montegrigna by Tric Trac – Legnano (MI)

Officine del Cibo – Sarzana (SP)

Oliva – da Concettina ai Tre Santi – Napoli

‘O Scugnizzo – Arezzo

Il Vecchio e il Mare – Firenze

90

4A Pizzeria di Guglielmo Vuolo – Napoli

Ammaccàmm – Pozzuoli (NA)

Da Attilio alla Pignasecca – Napoli

La Contrada – Aversa (CE)

Duje – Firenze

Era Ora – Palma Campania (NA)

Fandango Racconti di Grani – Filiano (PZ)

Giotto – Firenze

Guglielmo Vuolo Verona – Verona

Mamma Rosa – Ortezzano (FM)

Perbacco – La Morra (CN)

Starita – Napoli

Sud – Firenze

Villa Giovanna – Ottaviano (NA)

Casa Vitiello – Caserta

Tre Spicchi – Pizza all’italiana

92

Seu Pizza Illuminati – Roma

91

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania

Framento – Cagliari

La Gatta Mangiona – Roma

Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino

Proloco Dol – Roma

Sforno – Roma

90

La Braciera Palermo

Giangi Arielli (CH)

Piccola Piedigrotta Reggio Emilia

Proloco Pinciano Roma

Sbanco Roma

La Sorgente Guardiagrele (CH)

Tonda Roma

Vola Bontà Per Tutti Castino (CN)

Tre spicchi – Pizza a degustazione

96

I Tigli – San Bonifacio (VR)

94

Gusto Divino – Saluzzo (CN)

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR)

93

Apogeo Giovannini – Pietrasanta (LU)

L’ Osteria di Birra del Borgo – Roma

Ottocento Bio – Bassano del Grappa (VI)

Sestogusto – Torino

92

Piano B -Siracusa

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO)

Sirani – Bagnolo Mella (BS)

91

Crosta – Milano

La Divina Pizza – Firenze

Dry Milano – Milano

Da Ezio – Alano di Piave (BL)

In Fucina – Roma

Gigi Pipa – Este (PD)

Gusto Madre – Alba (CN)

Mediterraneo – Brugnera (PN)

La Pergola – Radicondoli (SI)

La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)

90

Berberè – Castel Maggiore (BO)

Agriturismo Il Casaletto – Viterbo

Lo Spela – Greve in Chianti (FI)

ZenZero Osteria della Pizza – Pisa

Tre Rotelle – Pizza a taglio

95

Pizzarium – Roma

94

Saporè Pizza Bakery -San Martino Buon Albergo (VR)

92

Pizzamore -Acri (CS)

Pizzarium -Lucca

Masardona -Napoli

Panificio Bonci – Roma

90

Menchetti dal 1948 – Arezzo

Pizzeria Sancho – Fiumicino (RM)

Premi Speciali

I Maestri dell’impasto

Veneto – Bassano del Grappa (VI)

Riccardo Antoniolo – Ottocento Bio

Campania – Pozzuoli (NA)

Salvatore Santucci – Ammaccamm

Pizzaiolo emergente

Pizza a taglio

Lazio – Roma

Francesco Arnesano – Lievito, Pizza, Pane

La Migliore Carta delle Bevande

Lombardia – Triuggio (MB)

Enosteria Lipen

Sardegna – San Sperate (CA)

Ada

Premio Speciale Acqua Panna San Pellegrino

Pizzaioli emergenti

Pizza al piatto

Lombardia – Castione della Presolana (BG)

Ian Spampatti – La Lanterna

Abruzzo – Roseto degli Abruzzi (TE)

Francesco Pompetti – Pompetti Tropicaldue

Puglia – Margherita di Savoia (BT)

Giuseppe Riontino – Canneto Beach 2

Premio speciale Petra Molino Quaglia ricerca e innovazione

Toscana – Radicondoli (SI)

La Pergola

Sicilia – Venetico (ME)

Da Clara

Premio Speciale Solania

le pizze dell’anno

Pizza a Degustazione

Sicilia – Siracusa

Piano B

La Tartare (Fassona de La Granda, maionese di capperi, olive taggiasche, foglie croccanti di cappero e sale grosso aromatizzato all’arancia)

Pizza all’Italiana

Veneto – Mestre (VE)

Grigoris

Alici marinate e misticanza (Bufala, alici di Pellestrina marinate, misticanza, sedano rapa e finocchio fermentato al profumo di limone)

Pizza Napoletana

Campania – Napoli

Salvo

Oceano (Fiordilatte, ricotta di bufala aromatizzata alle alghe, ricciola affumicata, pepe rosa, zest di limone, olio affumicato di Muraglia)

Pizza a Taglio

Lazio – Roma

Lievito, Pizza, Pane

La nostra panzanella (Baccalà cotto a bassa temperatura, concassé di pomodoro, oliva taggiasca, pomodorini confit, fiori eduli Poggi)

Premio speciale Vecchio Amaro del Capo

Le pizze dell’anno

Pizza dolce

Emilia Romagna – Maranello (MO)

LaBufala

Tarte tatin (Mele Granny Smith caramellate al profumo di Calvados invecchiato 8 anni, gelato alla crema e menta al profumo di cioccolato)

Calabria – Montepaone (CZ)

Bob Alchimia a Spicchi

Ricotta e Bergamotta (Crema alla ricotta, lamelle di mandorle, polvere di liquirizia, menta e marmellata di bergamotto)