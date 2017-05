Incendio Pomezia, Raggi: "A Roma situazione regolare. Aria nei limiti"

Nessun limite superato nelle 13 centraline posizionate su Roma. "La situazione nella Capitale appare regolare". La sindaca Raggi tranquillizza i romani. "Stiamo continuando a monitorare la situazione dopo l’incendio nello stabilimento Eco X sulla Pontina. Al momento gli ultimi dati sulla qualità dell'aria non rilevano criticità e sono tutti nella norma. Secondo l’Arpa Lazio nell'aria non ci sono sostanze inquinanti o pericolose per la nostra salute". Così in un lungo post di aggiornamento sulla pagina Facebook.

"Dopo l'incendio ho convocato immediatamente il Coc, il Centro Operativo Comunale, per avere continui aggiornamenti su quanto accaduto - spiega ancora la prima cittadina - per fortuna già da ieri le centraline Arpa non hanno rilevato a Roma superamenti dei limiti imposti per la qualità dell’aria dalla normativa vigente".

Particolare attenzione alle concentrazioni misurate nell'aree più vicino all'incendio. Le stazioni di Ciampino, Cinecittà e Fermi. "Risultato: non sono stati evidenziati picchi di concentrazione di ossidi di azoto, di polveri o di benzene. Abbiamo comunque invitato l'Arpa Lazio a comunicare tempestivamente l'evolversi delle condizioni. I dati positivi sono stati confermati anche dalle ultime rilevazioni con le 13 centraline posizionate a Roma che non hanno registrato alcuna criticità. Quindi la situazione nella Capitale appare regolare. Vi allego le comunicazioni inviate dall'Arpa regionale ieri ed i dati di oggi delle centraline a Roma".

