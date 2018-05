VIDEO | Vivere nel feudo dei Casamonica: Romanina tra omertà e voglia di normalità

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C'è chi prima ostenta indifferenza e poi si spazientisce liquidandoci senza risposte. Chi si gira di scatto e si allontana appena vede avanzare la telecamera, chi non ne può più di veder spuntare cronisti a ogni angolo, chi invece guarda all'attenzione mediatica come una manna dal cielo. O addirittura qualcuno che ammette con aria serafica: "Grazie a loro siamo protetti". Un mese e mezzo dopo la furia violenta dentro il Roxy bar, per mano di esponenti dei Casamonica e Di Silvio,alla Romanina parlano i residenti.

Sullo sfondo i riflettori sono ancora accesi. Fuori dal locale dove una donna disabile è stata presa a cinghiate c'è un sit in, organizzato dalla rete No Bavaglio e Articolo 21, per dire stop al silenzio sui fatti di mafia, e "basta" ai quartieri dove il vuoto lasciato dallo Stato viene colmato da dinamiche criminali malavitose. Politici, cronisti impegnati nella difesa della libertà di stampa, associazioni, comitati di quartieri presenziano e rilasciano interviste.

Poi, ai nostri microfoni, per le strade del quartiere, tra le ville delle famiglie di origine sinti dove le telecamere sono bandite, la parola passa gli abitanti. Quanto è vero che a Romanina comandano i Casamonica, come hanno vissuto la presenza fissa della stampa nelle ultime settimane, cosa percepiscono della presenza della famiglia nel loro quotidiano. Ecco le loro testimonianze.