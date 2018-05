Raid dei Casamonica: quattro arresti per le aggressioni di Pasqua al Roxy Bar

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per l'aggressione avvenuta la domenica di Pasqua in un bar alla Romanina. Ad essere raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare, Antonio Casamonica, Alfredo Di Silvio, Vincenzo Di Silvio ed Enrico Di Silvio, accusati a vario titolo di lesioni, minacce, danneggiamento aggravate dal metodo mafioso. La duplice aggressione si consumò al Roxy Bar di via Salvatore Barzilai (qui la notizia) a danno del gestore dell'esercizio commerciale, un cittadino romeno di 39 anni, ed una donna disabile che si oppose al sopruso compiuto dai due apparteneneti alle famiglie di origini sinti.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questa notte dagli agenti della Squadra Mobile, dello Sco e del Commissariato Romanina intorno alle 4:00, poco distante dal bar dove è avvenuta la duplice aggressione. I quattro sono ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta nel pomeriggio dell'1 aprile scorso al Roxy Bar. Le violenze vennero riprese da una telecamera di sorveglianza interna al bar. In particolare Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio per l'aggressione alla ragazza, e Vincenzo ed Enrico Di Silvio per il successivo blitz con l'aggressione al barista di 39 anni ed il danneggiamento dell'esercizio commerciale.

A scatenare la reazione dei due appartenenti alle famiglie Casamonica e Di Silvio il fatto che il barista non li avesse serviti per prima, facendogli saltare la fila. A prendere le parti del gestore del bar una donna disabile. La stessa è stata poi picchiata con una cinta ed aggredita con dei calci. Poi il ritorno nell'esercizio commerciale per concludere il lavoro, con l'aggressione al 39enne romeno ed il danneggiamento del bar. Sia il barista che la donna furono costretti alle cure del Policlinico Tor Vergata, lui con 10 giorni di prognosi e la ragazza con 30.

Proprio ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti aveva chiesto al capo della polizia Franco Gabrielli "una risposta ferma e tempestiva". Le violenze di Pasqua avevano trovato la condanna di tutto il mondo politico. La sindaca Virginia Raggi, dopo aver commentato i fatti come una "aggressione inaccettabile", è andata al Roxy Bar: "Le immagini dell'aggressione dei Casamonica nei confronti di una donna e un barista sono inaccettabili - ha poi scritto la Raggi a commento di un video postato sulla sua pagina facebook -. Le istituzioni non abbassano lo sguardo. Oggi ho portato la solidarietà di Roma alla moglie del titolare del bar in cui è avvenuta la vile aggressione. Sentirò il Prefetto e il ministro dell'Interno perché sono convinta che anche loro non vorranno abbassare lo sguardo. Chi denuncia deve essere sempre tutelato. Noi siamo e resteremo sempre con i cittadini onesti. #FuoriLaMafiaDaRoma".