Regionali 2018: "Liberi e uguali sosterrà Zingaretti". E Smeriglio lancia la 'civica'

E' sempre più definita la coalizione che sosterrà il governatore Nicola Zingaretti alla corsa elettorale nel Lazio. Nello stesso giorno in cui il vicepresidente Massimiliano Smeriglio ha presentato la 'Lista civica Zingaretti Presidente', anche Pietro Grasso ha sciolto la sua riserva: "Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Zingaretti. Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra".

Confermato, quindi, quanto anticipato ieri nel corso di un'intervista a SkyTg24. "In questi giorni ho portato all'attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall'Assemblea dei delegati di Leu del Lazio sul profilo politico e sui punti programmatici in tema di sanità, mobilità, ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro" ha spiegato. Una decisione lungamente discussa dentro al neo partito di sinistra quella sul sostegno a Zingaretti, che ha visto le maggiori resistenze tra le fila degli ex di Sinistra Italiana. Ma alla fine, a differenza di quanto accadrà in Lombardia con Giorgio Gori, Leu ha deciso di appoggiare Zingaretti.

Intanto, presso il Nazionale Spazio Eventi di via Palermo, il vicepresidente del Lazio Massimiliano Smeriglio ha presentato la lista civica aprendo di fatto la campagna elettorale. "Una lista fatta di consiglieri uscenti e di persone nuove che hanno deciso di metterci la faccia e di accettare con noi questa grande sfida" ha spiegato alla platea. Una lista fatta da storie e culture diverse: "Personalità più moderate, cattoliche, laiche" ha continuato. "Qualcuno invece ha storie più di sinistra". Tutti "attorno all'idea di dare un contributo decisivo".

'Io ci sono' lo slogan scelto. Tra i nomi presentati nel corso dell'evento di oggi figura anche quello dell'ex sindaco di Rieti, Simone Petrangeli. E ancora, i consiglieri uscenti Gino De Paolis, Marta Bonafoni, Daniela Bianchi, Rosa Giancola, Gianluca Quadrana, Michele Baldi. Tanti i nomi che provengono dalla società civile: Marialuisa Agneni, funzionaria; Chiara Tonelli, architetta e professoressa universitaria; Paola Marchetti, impiegata; l'ex consigliere regionale socialista Oscar Tortosa; Tatiana Campioni, ingegnere; Tiziana Grassi, giornalista. Nei prossimi giorni, l'annuncio, "verranno pubblicati anche altri nomi".

Presente, "come testimonianza", anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che il 3 dicembre scorso ha lanciato la sua lista civica 'L'Italia in comune', un movimento nazionale che unisce diversi sindaci accumunati da "buone prassi".

Al termine dell'evento è stato presentato il simbolo, un cerchio diviso in tre parti: la prima rossa con scritta in bianco 'Lista civica', in basso un blu senza parole e sfumato, e al centro, fascetta bianca, il nome di Zingaretti in blu e presidente in rosso, a caratteri più piccoli.

"Cinque anni fa questa regione viveva una vera e propria crisi democratica mentre noi abbiamo riempito questa istituzione di bellissime persone, oneste e con un obiettivo etico: ricostruire il Lazio" le parole di Nicola Zingaretti. "La nuova coalizione sarà fatta anche di persone espressione del territorio, del mondo della cultura" senza rinnegare il "contributo dei consiglieri uscenti" ha continuato, "perché dobbiamo essere orgogliosi di questi 5 anni".