Monteverde, ancora una strada collassata: si apre voragine in via Bennicelli

Ormai lo chiamano il quartiere "groviera". E la voragine di ieri, l'ennesima, sembra confermare la nomea. A Monteverde siamo alla quarta crepa nell'asfalto in quattro mesi.

Dopo l'auto inghiottita sulla Circonvallazione Gianicolense (con i cantieri ancora aperti e proteste per i tempi di intervento) la maxi buca in via Isacco Newton e la voragine in via Fratelli Bonnet, all'incrocio con viale delle Mura Gianicolensi, è toccato il 13 agosto a via Antonio Bennicelli, una piccola parallela di viale dei Colli Portuensi.

Una voragine si è aperta lungo la carreggiata, per fortuna senza conseguenze su mezzi e persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno transennato l'area. La strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Maddalena Raineri e il via Bennicelli all'altezza del civico 41.