Monteverde, maxi voragine sotto l'asfalto di via Isacco Newton: strada chiusa

Un'enorme voragine, di almento trenta metri quadrati, nascosta sotto il manto stradale di via Isacco Newton, angolo via Luigi Corte, nel quartiere Monteverde. L'hanno scoperta i vigili del fuoco, sul posto intorno alle 14 di oggi, allertati dai residenti del condominio che dà sulla strada. Dai risultati di una videoispezione sarebbero risultati dei problemi alla fogna, e la presenza di un cratere di vaste dimensioni. Da qui la chiamata e l'intervento dei soccorsi. Per fortuna, tempestivo.

La strada è stata chiusa al traffico, prima che il cemento si spaccassa inghiottendo un mezzo in transito. Una scena già vista la scorsa settimana sulla circonvallazione Appia. Due auto in sosta sono rimaste in bilico su una maxi buca che si è aperta sotto le ruote dei veicoli.

"Chiediamo ora interventi celeri per il ripristino e l'attivazione di sondaggi sugli edifici circostanti a salvaguardia dell'incolumità dei residenti" ha dichiarato il capogruppo di Fdi in municipio Giovanni Picone. "Se non fosse stato chiesto un monitoraggio da parte di un condominio, te qualche giorno avremmo commentato l'ennesimo cratere aperto su una strada a Monteverde, con l'aggravante in questo caso di una strada di grande viabilità. Come accaduto in altri contesti gestiti dal M5S, queste sono situazioni che rimangono in sospeso per almeno 2 mesi. Tempistiche inaccettabili per una strada ad alta percorrenza".