VIDEO | Testaccio quartiere barricato: "Ci aspettiamo il peggio"

La piazza è piena di famiglie, come un qualunque sabato primaverile. Niente auto e cassonetti per le vie, le serrande dei negozi abbassate, molti chiuderanno invece il pomeriggio, e la presenza delle forze dell’ordine. Testaccio si è svegliata così stamattina, 25 marzo, in occasione del corteo che dalle 14 partirà dal piazzale Ostiense e attraverserà il cuore del quartiere. “Ci chiuderemo in casa” - dice una coppia di anziani. “Se avessi chiuso il bar per prendermi mezza giornata libera va bene, ma così mi secca molto”, spiega un commerciante. “La piazza è stata appena pulita e restaurata - dice un’altra residente - mi dispiacerebbe molto fosse distrutta”.