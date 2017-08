Incendi a Roma: fiamme vicino al cimitero di Prima Porta, la Capitale brucia ancora

Continua l'emergenza incendi a Roma. Tanti i fronti di fuoco dal Grande Raccordo Anulare fino ad Ostia passando per via Flaminia dove un violento incendio, all'altezza del cimitero Prima Porta e della stazione di Montebello ha causato disagi alla circolazione e comprortato la chiusura di tutti gli ingressi al cimitero sul lato di via Flaminia 1450. Per permettere i soccorsi è stata necessaria la chiusura temporanea di via Della Villa di Livia e via della Giustiniana.

🔴🔥🚘 #SR3 #Flaminia possibili difficoltà di circolazione causa incendio alt.CimiteroFlaminio | Chiusi tutti ingressi Cimitero su ViaFlaminia — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 2 agosto 2017

A proposito di disagi sulle strade da segnalare un rogo scoppiato nel pomeriggio sul lato del Grande Raccordo Anulare, all'altezza del chilometro 1+400 della carreggiata esterna. A bruciare sterpaglie. La grande colonna di fumo generata, tuttavia, ha causato disagi alla circolazione con traffico e code tra Boccea e Montespaccato. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale Astral.

🔴🔥🚘 #RaccordoAnulare, code tra Boccea e Montespaccato per #incendio [alt.1+400km] >> Esterna | In corso intervento dei VVF @Emergenza24 pic.twitter.com/icRSOL5vON — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 2 agosto 2017

Incendio a Passoscuro, fumo sulla Roma-Civitavecchia

Un vasto rogo, oggi, ha colpito anche la zona tra Passoscuro e Torrimpietra. La colonna di fumo è stata visibile anche da Ladispoli, zona Palo.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco compresa quella di Marina di Cerveteri con il fumo che ha invaso parte dell'A12 Roma-Civitavecchia. Già nella giornata di ieri le squadre della protezione civile di Fiumicino, in sinergia con quelle di Castel di Guido e con i vigili del fuoco erano intervenuti per un incendio nelle colline di Castel di Guido.

Sotto la lente di ingrandimento resta la questione Ostia dove la sindaca Virginia Raggi ha mandato l'esercito per presidiare la zona della pineta di Castel Fusano. Oggi, tuttavia, un altro incendio. Intorno alle 6:40 del mattino è scattato l'allarme. A segnalare la presenza del fuoco i residenti [le reazioni dopo il grande incendio] che hanno allertato i soccorsi dopo che una grande nube nera aveva invaso il cielo della zona sud di Ostia e di parte dell'Infernetto.

Sul posto sono così giunti i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco supportati da due elicotteri e un canadair. E' l'ennesimo incendio all'interno di Castel Fusano che versa in condizioni disperate [il video].

Altri roghi a Roma e provinicia

Diversi i fronti di fuoco dalle 6 del mattino di oggi. Il primo, in ordine di tempo, in nel Comune di Bracciano SP2b Locolità Sambuco, Monte Paparano, sul posto una Squadra VVF e personale DOS (Direttori Opere di Spegnimento) per il coordinamento di un Canadair dei Vigili del Fuoco, un Elicottero della Regione e moduli della Protezione Civile. Situazione simile anche nel Comune di Rocca Priora in via Olimpia 12 e all'altezza dell'uscita U1-SS1 del chilometro 23 della via Aurelia.