Crollo a Repubblica, quando Raggi diceva che "i tifosi russi ballavano e saltavano sulla scala mobile"

"Secondo il racconto dei testimoni sembrerebbe che i tifosi russi saltavano e ballavano sulla scala mobile poi è crollata". Sono passate poche ore dall'incidente del 23 ottobre 2018 quando i gradoni mobili della stazione Repubblica si accartocciarono, collassando, provocando il ferimento di chi era sopra.

La tragedia sfiorata accadde poco prima del match di Champions League tra Roma e Cska Mosca. La sindaca di Roma Virginia Raggi accorse sul posto ma, nonostante i condizionali del caso, puntò il dito contro i tifosi russi che "saltavano e ballavano". Questa, secondo la prima cittadina, la causa del crollo.

Il video fu pubblicato sulla pagina Facebook di Raggi e, in poco tempo, fece il giro del web. Le parole della Sindaca, nonostante il "si dice che" e il "sembrerebbe che", rimbombarono come una sentenza finendo sui quotidiani romani e russi in pochi minuti.

Atac, subito dopo il fatto, incalzò: "I controlli e la manutenzione delle scale mobili della metropolitana di Roma all'interno delle stazioni vengono fatte con cadenza mensile". Alle revisioni e manutenzioni, ogni tre mesi "si aggiunge anche un ulteriore ciclo di collaudi".

In più c'è da aggiungere che una vita tecnica di una scala mobile dura circa 30 anni, quella di Repubblica, stazione che non ha le scale "normali", "era di circa dieci". Questa la versione subito dopo i fatti.

Nei giorni successivi, però, i tifosi del Cska Mosca diffusero due video, con un messaggio chiaro: "Non stavamo saltando sulle scale mobili".

Dei 24 feriti, due, quelli più gravi, presentarono querela. La Procura di Roma avviò una indagine e subito emerse una certezza: le scale mobili della stazione metro Repubblica non collassarono perché i tifosi del Cska Mosca saltavano. Oggi la notizia degli arresti.