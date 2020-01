Calciomercato Roma, a rischio lo scambio Politano Spinazzola: il punto della situzione

E' a rischio lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Tra Roma e Inter è calato il gelo dopo la duplice richiesta di ieri della società nerazzurra di rivedere gli accordi presi per la trattativa. Dopo lo sbarco nella Capitale di Politano e le visite mediche infatti è giunta a Trigoria la richiesta di cambiare la modalità di scambio, eliminando l'obbligo del riscatto e prevedendo solo un'opzione. L'Inter infatti da ieri avrebbe maturato qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Spinazzola, motivo alla base degli ulteriori test di questa mattina.

Un cambio di rotte che ha fatto infuriare la dirigenza giallorossa e che nella serata di ieri sembrava mettere a rischio lo scambio. Cosa accadrà?

La Roma, irritata, gli ulteriori test fisici sembrerebbe non averli autorizzati. Marotta, anche nel caso vadano bene, vorrebbe comunque cambiare le condizioni stabilite. L'assenza di firme e la contemporanea esposizione di Politano mettono la Roma in un angolo, obbligando in qualche modo i giallorossi o a far saltare lo scambio oppure a piegarsi alle condizioni dell'Inter.