Calciomercato Roma, saltato Politano Petrachi cambia strategia: obiettivo Suso. Accordo con Ibanez

Saltato definitivamente lo scambio Spinazzola-Poliano con l'Inter, la Roma si rimette al lavoro. Il da Petrachi ora deve inventarsi qualcosa, e alla svelta.

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e la pista al momento più percorribile sembra essere quella che porta a Suso. Lo spagnolo piace a Fonseca e sembra in rotta con il Milan. Potrebbe essere lui l'uomo giusto per fascia destra, al posto dell'infortunato Zaniolo.

Resta da capire però da convincere il club rossonero che chiede Under come pedina di scambio. Si tratta. Nel frattempo sarebbe stato trovato l'accordo tra i giallorossi e gli agenti di Ibanez. Per il difensore un contratto di 4 anni a circa 700mila euro a stagione. Ora manca l'intesa definitiva con l'Atalanta.